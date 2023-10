EA Sports FC, annunciato un nuovo gioco calcistico (ma non è ciò che vi aspettate)

Non è ancora passato nemmeno un mese dall'uscita ufficiale di EA Sports FC 24, ma Electronic Arts sembra avere le chiare per il futuro della sua saga calcistica: trasformare l'erede di FIFA in una vera e propria nuova IP, espandendosi anche in generi impensabili.

Ed è proprio per questo motivo che è stato annunciato addirittura uno spin-off di EA Sports FC 24 (che trovate ), pensato esclusivamente per i dispositivi mobile. E no, non stiamo parlando dell'effettiva versione mobile, che è da considerarsi a parte, ma di un nuovo gioco vero e proprio.

Advertisement

Come segnalato da IGN US, Electronic Arts ha infatti annunciato EA Sports FC Tactical, un nuovo spin-off strategico della celebre serie calcistica, ancora una volta con tutti i campioni amati dagli appassionati.

EA Sports FC Tactical ci offrirà un gameplay a turni, in cui sarà importante gestire aspetti come la stamina e il power-play: EA promette che ciò garantirà una azione calcistica «autentica e come non l'avete mai vista».

In base ai turni potremo dunque stabilire se effettuare anche azioni offensive o difensive, mentre fuori dalle partite saremo in grado di allenare i nostri campioni per sbloccare abilità e migliorare le loro caratteristiche.

Al momento non è stata rilasciata una data d'uscita definitiva, ma il publisher ha promesso un lancio durante i primi mesi del 2024: si tratta indubbiamente di un gameplay originale, ma dovremo aspettare di poterlo provare con mano per capire se funzionerà o meno.

Per il momento, gli appassionati di calcio alla ricerca di un prodotto diverso dal solito potrebbero volerlo quantomeno tenere in considerazione: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Considerate le vendite incredibili ottenute da EA Sports FC 24 al lancio, soprattutto sul territorio italiano, probabilmente non vi sorprenderà più di tanto scoprire che il publisher vuole puntare il più possibile su quella che è, in un certo senso, una nuova IP. Era però difficile aspettarsi uno strategico, questo va detto.

Chissà se anche in Tactical assisteremo a versioni inedite dei migliori giocatori della settimana, anche se quella attuale è destinata a rimanere ricordata a lungo: è stato infatti inserito Giroud... come miglior portiere!