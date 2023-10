Quanti hanno giocato a EA Sports FC 24 la prima settimana? Molti, a quanto pare

La prima edizione del nuovo simulatore di Electronic Arts, ossia EA Sports FC 24, è ormai disponibile da alcuni giorni ed è quindi il momento di tirare le prime somme.

Il titolo calcistico (potete trovarlo ) propone varie novità, anche se chi ha amato i vari FIFA usciti negli anni si troverà subito a casa.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo reso noto che «il team sa bene su quali cavalli puntare per continuare a sollecitare i suoi appassionati, ma il rebranding totale del progetto dà un po' la sensazione di occasione persa, che poteva essere spesa per portare una sterzata più evidente e marcata».

Ora, dopo che EA Sports FC 24 ha ottenuto la prima posizione nella classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, è tempo di parlare del numero di utenti.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, infatti, EA Sports FC 24 ha attirato 11 milioni di utenti nella settimana di debutto.

Ma non solo: anche EA Sports FC Mobile ha fatto registrare ottimi numeri, visto che è stato scaricato da 2,2 milioni di giocatori il giorno del lancio.

«Oltre a dare il bentornato a milioni di giocatori di vecchia data, i nuovi giocatori di FC 24 sono aumentati di quasi il 20% rispetto all'anno precedente, dimostrando l'entusiasmo degli appassionati di calcio di tutto il mondo per unirsi al Club», ha dichiarato Cam Weber, presidente di EA Sports.

E ancora: «Stiamo costruendo la più grande comunità calcistica del mondo attraverso EA Sports FC, e siamo solo all'inizio».

Grandi numeri di debutto a parte, anche la versione Switch (che abbiamo potuto vedere in movimento pochi giorni fa) non sembra per niente male.

Inoltre, nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.

Vero anche che non è tutto rose e fiori, visto che alcuni giocatori si sono infuriati per una loot box etichettata da molti nella community come "pay-to-win".