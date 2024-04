Due nuovi giochi gratis su Game Pass da oggi (16 aprile)

Aprile è entrato nella seconda metà e a quanto pare sono da oggi disponibili due nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Già durante la giornata odierna abbiamo avuto 3 grandi classici pubblicatia sorpresa da Electronic Arts, ma quanto pare la lista di titoli in arrivo si è allungata notevolmente.

Advertisement

I fan iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) possono dunque prepararsi alle novità in arrivo.

Di seguito, quindi, i giochi disponibili dalla giornata di oggi, 16 aprile 2024:

Grounded: Fully Yoked Edition (Console, PC, Cloud)

(Console, PC, Cloud) Harold Halibut (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

La nuova edizione di Grounded comprende i contenuti precedentemente rilasciati più nuove feature, come il New Game+.



Harold Halibut, invece, «è un gioco artigianale che parla di amicizia, ambientato su una navicella spaziale grande come una città immersa in un oceano alieno. Insieme ad Harold, esplora un mondo vivace e retro-futuristico e trova il vero significato della parola 'casa'.».

Per poter poter scaricare i giochi senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina dei titoli per poterli scaricare gratis.

Nel mentre, attendiamo ora anche gli altri giochi previsti sul catalogo di Microsoft nel corso del mese di aprile 2024, il cui annuncio dovrebbe ormai essere imminente.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non è tutto: aprile è purtroppo anche il mese dei saluti, con ben 6 giochi che hanno lasciato il servizio nelle scorse ore.

Per concludere, il celebre Spyro Reignited Trilogy è apparso a sorpresa su Microsoft Store per PC: sarà la trilogia il nuovo gioco gratis su Game Pass di Activision Blizzard? Vi aggiorneremo nel caso di novità.