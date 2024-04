Game Pass offre 3 nuovi giochi gratis a sorpresa, da ora

Gli utenti PC iscritti a Game Pass possono approfittare di 3 nuovi giochi gratis a sorpresa, già disponibili da adesso per il download.

Electronic Arts ha infatti aggiunto al proprio catalogo su EA Play 3 grandi classici, per i fan dei gestionali e dei giochi strategici: potrete accedervi soltanto se iscritti a PC Game Pass o al piano Ultimate (lo trovate su Amazon), dato che non sono disponibili sulle console Xbox.

Si tratta di veri e propri regali inaspettati, dato che non erano stati annunciati come parte della line-up di aprile: per la giornata odierna era stato svelato soltanto l'intrigante Harold Halibut al day-one, ma che nel momento in cui scriviamo questo articolo non è ancora disponibile per il download.

Da questo momento potrete dunque scaricare sui vostri PC Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack, Sim City 3000 Unlimited e Populous: The Beginning, 3 classici imperdibili per i fan più nostalgici.

Alpha Centauri è uno spin-off della leggendaria serie strategica Civilization, ma invece di basarsi su civiltà realmente esistite presenta un'ambientazione fantascientifica, con gli stessi obiettivi di dominio di sempre: il Planetary Pack offerto con Game Pass vi permetterà di utilizzare anche l'espansione Alien Crossfire.

Simcity 3000 Unlimited è invece l'edizione definitiva del celebre gestionale sviluppato da Maxis: potete creare un vero e proprio impero urbano selezionando centinaia di nuovi edifici da tutto il mondo, affrontando diversi scenari impegnativi oppure creandone uno da zero. Non mancheranno poi i disastri naturali, da cui dovrete essere in grado di proteggere i vostri cittadini.

Populous: The Beginning, infine, è il terzo capitolo della serie strategica in tempo reale che vi farà vestire i potenziali panni di una divinità. Dovrete conquistare tutti e 25 i pianeti di un sistema stellare, sfruttare la potenza di vulcani, uragani e devastanti incantesimi, oltre ad assicurarvi di controllare adeguatamente i vostri seguaci.

Tutti questi grandi classici sono già disponibili per il download da questo momento su Game Pass per PC: nelle prossime ore dovrebbe invece essere scaricabile Harold Halibut al day-one, anche su console.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra poche ore saluteremo definitivamente ben 6 giochi gratis: per il momento sono ancora disponibili, ma non sarà così per molto.