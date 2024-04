Spyro Reignited Trilogy forse è in arrivo gratis su Xbox Game Pass

Potremmo avere già il nome del prossimo gioco Activision Blizzard in arrivo gratis su Xbox Game Pass, almeno stando a un nuovo indizio emerso in queste ore: si tratterebbe di Spyro Reignited Trilogy, il rifacimento di Toys for Bob della celebre trilogia del leggendario drago viola.

Come riportato da XboxEra, il gioco in questione è stato caricato a sorpresa su Microsoft Store per PC: un'operazione che, per quanto riguarda i giochi precedentemente già rilasciati su PC, viene solitamente effettuata pochi istanti prima di un lancio sull'abbonamento Game Pass (lo trovate su Amazon).

Il servizio in abbonamento sfrutta infatti proprio il Microsoft Store per consentire ai giocatori di scaricare i giochi inclusi su PC Game Pass: di conseguenza, questa aggiunta improvvisa di Spyro Reignited Trilogy fa pensare che potrebbe essere proprio lui un nuovo omaggio in arrivo per la seconda metà di aprile.

È probabile dunque che la produzione di Toys for Bob possa seguire l'esempio di Diablo IV, diventando così il secondo gioco gratis di Activision Blizzard offerto agli utenti dopo l'acquisizione di Xbox.

Il successo ottenuto proprio dal quarto capitolo di Diablo che, dopo l'ingresso in Game Pass, è diventato incredibilmente popolare su Xbox, potrebbe aver convinto Microsoft ad accelerare il processo di integrazione dei giochi del team di sviluppo, questa volta puntando su un gioco accessibile per tutta la famiglia.

A differenza di Diablo 4, inoltre, non dovrebbe essere necessario utilizzare l'applicazione Battle.net: viene infatti segnalato che sono già stati caricati gli obiettivi Xbox e, di conseguenza, Spyro Reignited Trilogy è perfettamente giocabile dopo un eventuale acquisto su Microsoft Store.

Chiaramente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma a questo punto un ingresso di Spyro su Game Pass sembra ormai sempre più probabile. Vedremo se potrà accadere già nella seconda metà di aprile o se ci vorrà un po' più di tempo.

Nel frattempo, sembrerebbe che il team di sviluppo sia già al lavoro su un quarto capitolo di Spyro, dopo essersi separato da Activision Blizzard tornando a essere uno studio indipendente.