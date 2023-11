Dragon’s Dogma 2, la data di uscita è apparsa online

Dragon's Dogma 2, il nuovo action RPG di Capcom sembra già molto promettente, sebbene ora è il momento di segnare in rosso una data sul calendario.

Il titolo originale, che trovate su Amazon, è stata sicuramente una piccola perla con una bella schiera di appassionati dalla sua.

A maggio di quest'anno Dragon's Dogma 2 si è mostrato a sorpresa al PlayStation Showcase, dando ai giocatori nuove sequenze di gameplay su cui caricare l'hype.

Ora, dopo che di recente abbiamo avuto modo di provarlo con mano, è tempo di parlare della data di uscita.

Come riportato anche da Wccftech, Dragon's Dogma 2 è stato classificato dall'equivalente europeo PEGI (Pan European Game Information) con una valutazione 18+.

Secondo il sito web del PEGI, l'atteso sequel del gioco di ruolo d'azione sarà disponibile a partire da venerdì 22 marzo 2024.

Non si tratta di una data provvisoria, quindi potremmo avere tra le mani una vera e propria anticipazione concreta sulla data di lancio.

Dopotutto, un primo indizio sulla data di uscita era già emerso nelle scorse settimane, quindi un annuncio alle porte è più che probabile.

Del resto, Dragon's Dogma 2 sarà al centro di un nuovo showcase Capcom tutto incentrato sul nuovo action-RPG, volto a svelarne ulteriori interessanti dettagli. L'appuntamento è fissato al prossimo 28 novembre, precisamente alle 22 ora italiana italiana, visibile attraverso i canali social ufficiali di Capcom.

L'evento vedrà la partecipazione del director Hideaki Itsuno e del producer Yoshiaki Hirabayashi, pronti a parlare nel dettaglio del gioco e - magari - rivelarne anche la data di rilascio.

Se non altro sappiamo che il lancio è previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito all'uscita, che speriamo arrivino presto.

Anche perché è passato molto dal suo primo annuncio e non vediamo l'ora di poter mettere mano alla nuova avventura nella sua forma completa.