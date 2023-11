Dragon's Dogma 2 potrebbe arrivare presto, c'è un indizio

È da un po' che Dragon's Dogma 2 non si fa vedere e, con una release ancora sconosciuta, i fan del gdr fantasy di Capcom (e non solo) non vedono l'ora di sapere quando potranno mettere le mani sull'atteso sequel.

Il titolo originale, che trovate su Amazon, è stata una piccola perla ed ha creato una bella schiera di appassionati che hanno seguito il franchise negli anni sperando di vedere prima o poi una continuazione di qualche tipo.

Uscito inizialmente nel 2012 per PS3 e Xbox 360, Dragon's Dogma è un RPG fantasy hack 'n' slash che cercava di portare elementi tipicamente online in un'avventura per giocatore singolo. Tra le caratteristiche chiave, il gioco introdusse il sistema delle Pedine, il quale permetteva al giocatore di inviare PNG dalla propria partita a quella di altri giocatori.

A maggio di quest'anno Dragon's Dogma 2 si è mostrato a sorpresa al PlayStation Showcase, dando ai giocatori nuove sequenze di gameplay su cui fantasticare.

Per poi tornare lo scorso settembre con un altra sequenza di gameplay più estesa che, però, non ha mostrato nessuna data di uscita.

Ma, come riporta VGC, Dragon's Dogma 2 ha ricevuto una valutazione dall'ente di controllo dell'Arabia Saudita, suggerendo che una data di uscita per il titolo possa essere molto vicina.

Solitamente, quando arrivano valutazioni di questo tipo, le date di uscita dei videogiochi non sono mai troppo lontane.

Se non altro sappiamo che il lancio è previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo ulteriori novità in merito all'uscita, che speriamo arrivi presto.

Vedremo quindi se, nelle prossime settimane, ci saranno delle novità di Capcom per l'attesissimo Dragon's Dogma 2. Anche perché è passato molto dal suo primo annuncio e non vediamo l'ora di poter iniziare la nuova avventura.