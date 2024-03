Capcom è già al lavoro per sistemare il frame rate di Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 promette di essere un grande titolo per Capcom ma, a pochi giorni dal lancio, l'avventura fantasy soffre a quanto pare di problemi relativi al frame rate anche su PC.

Sapevamo già che Capcom ha scelto di bloccare a 30fps la fluidità di Dragon's Dogma 2 su PS5 e Xbox Series X|S, ma dai primi report la situazione sembra complicata anche su PC nonostante tutto.

Come riporta IGN US, Dragon's Dogma 2 soffre anche su PC e Capcom è già a lavoro per sistemare la situazione.

Capcom ha affermato che i problemi di prestazioni su PC potrebbero essere collegati all'elevata quantità di CPU richiesta dagli NPC nel gioco.

Una grande quantità di utilizzo della CPU viene assegnata a ciascun personaggio e calcola dinamicamente l'impatto della loro presenza fisica in vari ambienti. In alcune situazioni in cui compaiono numerosi personaggi contemporaneamente, l'utilizzo della CPU può essere molto elevato e può influenzare la frame rate.

Capcom ha dichiarato:

«Siamo consapevoli che in tali situazioni, le impostazioni che riducono il carico della GPU potrebbero attualmente avere un effetto limitato; tuttavia, stiamo cercando modi per migliorare le prestazioni in futuro.»

La speranza è che queste implementazioni possano essere inserite anche nelle versioni console visto che, come riporta IGN US, in particolare su Xbox Series S la situazione di Dragon's Dogma 2 è molto difficile da sostenere, con le texture non si caricano e diventano di qualità molto bassa anche dopo circa 10 minuti di esplorazione del mondo aperto.

Trovate altri dettagli nella nostra recensione di Dragon's Dogma 2, in cui vi abbiamo detto che «nonostante la rigidità di scelte di game design divisive, Dragon's Dogma 2 è orgogliosamente diverso, tremendamente affascinante e sicuramente meritevole di attenzione da parte di varie categorie di videogiocatori, dagli amanti dell'azione pura a coloro i quali adorano immergersi in un mondo dalla testa ai piedi, passando, ovviamente, per gli appassionati di giochi di ruolo di forte matrice action.»

