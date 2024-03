C'è un modo per salvare il frame rate di Dragon's Dogma 2, ma è brutale

Dragon's Dogma 2 è arrivato ma, purtroppo, invece che della bellezza del gioco di Capcom si sta parlando più che altro del frame rate, che sta causando qualche problema sia su console che su PC.



Capcom ha scelto di bloccare a 30fps la fluidità di Dragon's Dogma 2 su PS5 e Xbox Series X|S, ma dai primi report la situazione sembra complicata anche su PC nonostante tutto.

Il team di sviluppo è ovviamente a conoscenza di questi problemi, e sta già lavorando per trovare una soluzione al frame rate instabile.

Capcom ha spiegato che i problemi di prestazioni potrebbero essere collegati all'elevata quantità di CPU richiesta dagli NPC nel gioco. Una grande quantità di utilizzo della CPU viene assegnata a ciascun personaggio e calcola dinamicamente l'impatto della loro presenza fisica in vari ambienti.

In buona sostanza: più NPC ci sono in un luogo, più la CPU lavora e quindi più il frame rate soffre.

Come risolvere questa situazione? Uccidendo gli NPC.

Questo è quello che stanno pianificando i giocatori, come riporta IGN US.

Su Reddit, i giocatori si stanno confrontando per stilare una lista degli NPC da uccidere per ridurre il carico della CPU di Dragon's Dogma 2. Una vera e propria lista di morte con gli NCP più irrilevanti che si possono uccidere senza compromettere l'avanzamento del gioco.

«Che senso ha uccidere gli NPC per aumentare il frame-rate se stai uccidendo anche i contenuti? Questo è il motivo per cui suggerisco un elenco di fonti comunitarie di NPC spazzatura che siamo liberi di uccidere», ha dichiarato l'autore del thread originale.

Non tutti sono d'accordo, chiaramente, perché per alcuni è folle che l'ottimizzazione sia così pessima da costringere le persone a immaginare "un genocidio di massa per più fps".

Vedremo se arriverà una soluzione definitiva da parte di Capcom. Nel frattempo, se state giocando, ecco le migliori classi con cui iniziare Dragon's Dogma 2.

