Dragon’s Dogma 2 diventa più bello da vedere, grazie ai fan

Dragon's Dogma 2 è disponibile da diversi giorni e a quanto pare i modder hanno già iniziato a darci dentro.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto un buon feedback da parte di critica e pubblico.

Vero anche che, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo assolutamente meritevole di attenzione.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "CnRJay" ha appena rilasciato i primi pacchetti di texture in 4K per l'ultimo RPG d'azione di Capcom, Dragon's Dogma 2.

Per installare questi pacchetti è necessario il Fluffy Mod Manager: una volta scaricato, potete ottenere i pacchetti di texture 4K da qui e da qui.

Da quello che è possibile capire, il pacchetto VFX include le texture 4K che il modder ha rilasciato all'inizio del mese per Fire and Smoke. Pertanto, non è necessario scaricare questo pacchetto.

Per chi se lo stesse chiedendo, no, al momento non ci sono pacchetti di texture 4K per i personaggi o la vegetazione. Tuttavia, non appena verranno pubblicati, non mancheremo di condividerli con tutti voi.

Oltre ai pacchetti sopra citati, è possibile utilizzare questa mod che migliora la risoluzione dell'acqua.

Per impostazione predefinita, la qualità dell'acqua è a metà risoluzione. Utilizzando questa mod, è quindi possibile aumentare la risoluzione dell'acqua al massimo, per un effetto davvero niente male.

Mod grafiche a parte, avete visto in ogni caso anche che nel titolo Capcom sono "nascosti" Dante e Vergil da Devil May Cry?

Ma non è tutto: nelle scorse settimane il director Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.

Infine, date un'occhiata anche alle nostre ricche guide strategiche di Dragon's Dogma 2, per non farvi trovare per niente impreparati.