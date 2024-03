Devil May Cry è "nascosto" in Dragon's Dogma 2

Devil May Cry è una serie che non ha bisogno di presentazioni, tanto che un riferimento alla saga è nascosto in Dragon's Dogma 2.

Dopo il quinto episodio, disponibile anche su current-gen (lo trovate su Amazon), non sappiamo se Dante e Nero torneranno in azione.

Lasciando da parte Peak of Combat, ossia il ritorno ufficiale del franchise nel campo dei giochi su smartphone e tablet, sembra proprio che nell'ultimo fantasy Capcom ci sia spazio anche per l'universo di Dante.

Come riportato anche da The Gamer, Dragon's Dogma 2 ha un riferimento sfacciato a Devil May Cry, anche se potrebbe non essere il tipo di Easter Egg che vi aspettereste.

Anche se, come il primo gioco, Dragon's Dogma 2 ha i suoi momenti scanzonati e ironici, in generale è uno dei giochi più seri di Capcom e non si avvicina nemmeno lontanamente al livello di ironia di un Dead Rising.

Uno degli Easter Egg più sorprendenti è però un riferimento ironico a Devil May Cry. Durante una delle missioni secondarie del gioco, il giocatore deve risolvere gli enigmi di una sfinge per poterla superare.

Come parte di questi indovinelli, la Sfinge chiede al giocatore di esplorare il mondo e di trovare un particolare PNG che gli viene mostrato.

C'è però un inghippo: il PNG che vi mostra è in realtà un gemello, il che significa che c'è qualcun altro molto simile a lui che si aggira per il mondo e che potreste accidentalmente considerare il vostro obiettivo.

Uno dei due gemelli, quello che dovete trovare, si chiama Vergil, mentre l'altro si chiama Dante. Si tratta, ovviamente, di un'allusione ai personaggi chiave di Devil May Cry, entrambi figli di Sparda e perdipiù gemelli.

Purtroppo, i due personaggi di nome Dante e Vergil in Dragon's Dogma 2 non assomigliano affatto ai cacciatori di demoni dai capelli bianchi che conosciamo e amiamo, ma è comunque chiaro che si tratta di un riferimento. Meglio di niente, in ogni caso.

