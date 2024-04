Dragon Ball Sparking! Zero, "maestro e allievo" nel nuovo trailer

Era stato reso noto che Dragon Ball Sparking! Zero avrebbe mostrato altri contenuti misteriosi, con un nuovo trailer incentrato sui personaggi, e così è stato.

Negli ultimi mesi il titolo ha continuato a mostrare tantissimi personaggi, con una lista che sicuramente diventerà ancora più lunga prima della release.

Advertisement

Del resto, i vari reveal di Bandai Namco che abbiamo visto anche su queste pagine dovrebbero tranquillizzare sulla qualità della produzione.

Ora, come riportato anche sui canali social di Bandai Namco, è il momento di un nuovo e ricco trailer di gioco chiamato "maestro e allievo".

Bandai Namco ha infatti pubblicato questo trailer - visionabile poco sopra, nel player dedicato - incentrato sui personaggi di Piccolo e Gohan e non solo (non vi vogliamo rovinare la sorpresa), tutte celebri "coppie" del manga e anime del compianto Akira Toriyama.

Ovviamente non rimane altro che aspettare l'uscita del gioco per scoprire quali altri personaggi, oltre a quelli già annunciati, verranno inseriti nel già imponente roster di Dragon Ball Sparking! Zero.

C'è stato anche un piccolo mistero per quanto riguarda sempre Dragon Ball Sparking! Zero che, a sorpresa, era sparito dagli store Xbox per motivi non del tutto chiariti.

Se invece vi manca il maestro Toriyama, forse vorreste dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Sand Land, nella quale vi abbiamo spiegato a chiare lettere che si tratta di «un prodotto che può parlare esclusivamente agli appassionati del geniale artista giapponese, gli unici che saranno disposti a chiudere un occhio sulle numerose carenze del titolo. [...] Sand Land si accontenta di provare a strizzare gli occhi agli amanti di Toriyama. Legittimo, certo, ma è troppo poco.»

Ad ogni modo, infine, se proprio avete bisogno di rientrare prima di subito nel mondo di Dragon Ball, vi ricordiamo che potete trovare Kakarot ad un ottimo prezzo su Amazon per ingannare l'attesa prima dell'uscita di Sparking! Zero.