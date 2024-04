Dragon Ball Sparking Zero, la versione Xbox Store "sparisce" anche dal sito ufficiale

Continua ad aleggiare il mistero dietro la versione Xbox di Dragon Ball Sparking Zero: nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato che il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi era stato rimosso da Xbox Store, senza alcuna reale spiegazione ufficiale.

È ormai passata quasi una settimana da quando sono arrivate le prime segnalazioni della scomparsa il nuovo atteso picchiaduro di Dragon Ball, con uno stile grafico che richiama fedelmente quanto ammirato in FighterZ (lo trovate su Amazon), e ancora oggi Bandai Namco non ha rilasciato alcun tipo di comunicato sulla situazione, ma anzi facendo preoccupare maggiormente i fan sulle console Microsoft.

Come segnalato infatti dagli utenti del forum Reddit GamingLeaksandRumors, il sito ufficiale di Bandai Namco si è aggiornato rimuovendo la possibilità di aggiungere alla wishlist proprio la versione Xbox di Dragon Ball Sparking Zero, lasciando intatta l'opzione per PlayStation Store e PC.

In altre parole, è stato rimosso il link ufficiale per la versione Xbox Store: una notizia che sta già creando non poca confusione tra gli appassionati.

Da un lato si tratta di un'operazione che ha assolutamente senso, considerando che senza una presenza su Xbox Store non è fisicamente possibile aggiungere il titolo alla wishlist, ma dall'altro questo intervento fa pensare che potrebbe volerci ancora molto tempo prima di rivedere il gioco sullo store delle console di casa Microsoft.

Al fine di evitare allarmismi, diciamo fin da subito che Dragon Ball Sparking Zero risulta ancora in uscita su Xbox Series X|S, ma evidentemente potrebbe essere emerso qualche piccolo intoppo su questa versione.

Difficile capire con certezza come mai sia stata rimossa la pagina ufficiale, ma c'è chi sospetta che potrebbe esserci un rinvio dell'ultimo minuto per questa edizione, o che possano essere emerse problemi per la versione Series S.

Speculazioni che ovviamente vi invitiamo a prendere con le massime precauzioni: ci auguriamo che Bandai Namco faccia chiarezza al più presto, al fine di evitare ulteriori preoccupazioni ai fan Xbox.

Ricordiamo che al momento non è stata ancora confermata la data d'uscita ufficiale, ma l'annuncio potrebbe arrivare tra meno di un mese.

Se volete ingannare l'attesa, potete godervi un filmato con ben 13 minuti di catturato: si tratta del primo vero gameplay ufficiale.