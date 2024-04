Dragon Ball Sparking Zero non si ferma più: confermati nuovi personaggi giocabili

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero prende ormai sempre più forma come uno dei più ambiziosi mai visti in un gioco della serie: del resto, dal quarto capitolo di Budokai Tenkaichi i fan possono solo aspettarsi un vasto cast di personaggi da selezionare in spettacolari battaglie.

Nelle scorse giornate vi avevamo riportato le anticipazioni della rivista giapponese V-Jump, ormai confermate direttamente dalla stessa Bandai Namco che ha pubblicato alcuni nuovi screenshot per l'attesissimo picchiaduro della serie.

Grazie alle nuove immagini ufficiali abbiamo non solo la conferma di Beerus e Trunks (Sword), già svelati in precedenza, ma anche di altri grandi ritorni che non potevano mancare in un nuovo capitolo della serie.

Ci riferiamo a Gohan (Kid), Master Roshi — di cui era già stata confermata la versione Max Power — Yamcha e Piccolo.

Trattandosi di personaggi iconici che per la maggior parte sono già presenti in altri picchiaduro della serie, come Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon) o Xenoverse 2, chiaramente non si tratta di annunci particolarmente sorprendenti.

Vederli comunque in azione con le prime immagini ufficiali farà in ogni caso piacere ai fan di vecchia data, che potranno divertirsi ancora una volta a proporre scontri con tutti i loro personaggi preferiti, a prescindere da quello che dovrebbe essere la loro effettiva potenza.

Considerati questi nuovi reveal, è plausibile immaginare che un trailer ufficiale possa arrivare a breve: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Qualora fosse così, ovviamente ci auguriamo che possa essere fatta chiarezza al più presto anche sullo stato della versione Xbox: la pagina dello store è stata infatti rimossa senza alcuna comunicazione ufficiale, finendo per essere cancellata perfino dal sito ufficiale di Dragon Ball Sparking Zero.