Dragon Ball Sparking Zero svela 6 nuovi personaggi giocabili

Il roster di Dragon Ball Sparking Zero, probabilmente il più ambizioso nella storia degli adattamenti videoludici della serie, comincia a prendere sempre più forma: nelle scorse ore sono stati svelati ufficialmente ben 6 nuovi combattenti giocabili, tratti ancora una volta da Dragon Ball Z e Super.

Il reveal arriva tramite la rivista giapponese V-Jump (via IGN US): dopo gli ultimi annunci con il trailer gameplay ufficiale, adesso sappiamo il nome di ben 42 personaggi giocabili nell'erede di Budokai Tenkaichi.

Gli screenshot pubblicati all'interno della rivista hanno rivelato i seguenti combattenti, che vi riportiamo qui di seguito:

Beerus

Whis

Gohan (Adult)

Videl

Future Gohan

Trunks (Sword)

Uno dei reveal più interessanti è sicuramente Future Gohan, dato che nella serie originale non ha ovviamente potuto avere molto spazio, restando però nei cuori dei fan.

Tuttavia, probabilmente gli appassionati storici non resteranno particolarmente sorpresi dai reveal, trattandosi di personaggi già presenti nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2 (lo trovate su Amazon).

Sarà comunque molto interessante vederli in azione, soprattutto per la resa delle loro mosse speciali: visto il reveal arrivato tramite la rivista, è plausibile immaginare che un nuovo trailer potrebbe essere in arrivo molto presto.

Come sempre, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità al riguardo.

Speriamo anche che venga fatta chiarezza una volta per tutte sulla versione Xbox di Dragon Ball Sparking Zero: da qualche giorno è infatti misteriosamente sparita dallo store ufficiale, al punto che il link alla pagina è stato rimosso perfino dal sito ufficiale.

In ogni caso, sembra che Sparking Zero voglia restare molto fedele al canone della saga, pur proponendo un roster ricco di personaggi e fan service: sembra infatti che alcuni combattenti non saranno in grado di volare naturalmente, come del resto già accadeva nei precedenti capitoli di Budokai Tenkaichi.