Dragon Age Dreadwolf non uscirà a breve, a quanto pare

In molti si saranno dimenticati di Dragon Age Dreadwolf, visto anche che a quanto pare Electronic Arts non ha intenzione di fare uscire il gioco a breve.

Gli appassionati della serie videoludica e della saga di romanzi, è meglio che si mettano l'anima in pace.

Alcuni mesi fa gli sviluppatori ci avevano assicurato che Dragon Age Dreadwolf non era scomparso, e che era addirittura giocabile.

Del resto, solo qualche settimana fa ci sono stati dei movimenti per quanto riguarda i membri del team di sviluppo, sebbene a quanto pare l'uscita del gioco non è proprio dietro l'angolo.

Come riportato anche da GameSpot, infatti, l'attesa per Dragon Age Dreadwolf - e per il reboot di Skate - durerà ancora un po'.

EA ha tolto il sipario sulla sua programmazione per l'anno fiscale 2024 - ossia da aprile a marzo 2024 - e nessuno dei due giochi viene menzionato.

Come individuato dall'utente Twitter Shinobi602, EA ha presentato la sua prossima serie di giochi in uscita nel documento dei risultati del quarto trimestre e dell'anno fiscale 2023.

Dragon Age Dreadwolf e il reboot di Skate non compaiono tra i titoli in arrivo per il nuovo anno fiscale della società. Tuttavia, l'azienda ha menzionato l'arrivo di due giochi non annunciati: uno targato EA Sports e l'altro dedicato alle corse, entrambi senza titolo ufficiale.

Dopo i primi leak emersi sul gioco, a quanto pare ci sarà da attendere ancora un bel po' di settimane prima di scoprire di che pasta è fatto il nuovo Dragon Age.

