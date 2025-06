Quella di Clair Obscur Expedition 33 è sicuramente una lezione che molti esponenti dell'industria videoludica dovrebbero apprendere con particolare attenzione, dato che Sandfall Interactive è riuscito a confezionare una perla di rara bellezza senza alcun bisogno di spese assurde.

Con un team non particolarmente grande e con un budget inferiore perfino a giochi usciti più di 15 anni fa, il team di sviluppo ha dimostrato che non servono cifre folli per confezionare titoli di successo e che siano allo stesso tempo ben fatti.

In un'intervista rilasciata a Dexerto, anche Hideo Kojima si è voluto unire ai complimenti per l'enorme successo ottenuto da Clair Obscur Expedition 33, ponendo in particolar modo l'accento sulle piccole dimensioni del team di sviluppo.

Il papà di Death Stranding 2 spiega infatti che con i costi di sviluppo in netto aumento anche Kojima Productions ha dovuto fare affidamento a più sviluppatori, ma che il suo team di sviluppo perfetto sarebbe simile alle dimensioni di Sandfall Interactive:

«Hanno solo tipo 33 sviluppatori e un cane. Quello è il mio ideale, quando sto creando qualcosa con un team. La creazione è diventata molto più grande. È come una guerra tra quanto potresti essere efficiente con un team piccolo, ma allo stesso tempo devi rendere tutto così grande».

Hideo Kojima spiega divertito che quando ha iniziato questa sua nuova avventura aveva un team di soli 6 dipendenti, ma che con il tempo si è dovuto allargare a dismisura, anche se non vuole mai andare oltre i 150-200 sviluppatori.

Il director ha dunque ammesso di apprezzare particolarmente quanto fatto con Clair Obscur (che trovate su Amazon) proprio perché non ha avuto bisogno di assumere tantissimi dipendenti – anche se il numero di sviluppatori vero e proprio resta comunque molto più elevato.

Ed effettivamente Kojima ammette che lo sviluppo moderno di videogiochi è più simile a una fabbrica: ci sono diversi team di sviluppo che lavorano separatamente, concentrandosi sulla propria parte e poi combinando il tutto insieme in un unico prodotto.

Cosa che ha effettivamente fatto anche Clair Obscur Expedition 33, nonostante a differenza di tante altre grandi compagnie Sandfall sia riuscita a mantenere basso il numero di sviluppatori "principali".