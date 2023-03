Dragon Age Dreadwolf, ci siamo quasi: BioWare chiede aiuto al team di Mass Effect

Dragon Age Dreadwolf sembrerebbe ormai entrato nella fase finale: Electronic Arts e BioWare hanno infatti condiviso un importante aggiornamento sullo sviluppo, che sarebbe ormai entrato in fase di post-produzione.

Per facilitare maggiormente lo sviluppo, sembra che il team principale della saga stia venendo affiancato dagli sviluppatori di Mass Effect (trovate la Legendary Edition su Amazon), rallentando temporaneamente la produzione del relativo quinto capitolo per garantire il miglior risultato possibile per Dreadwolf.

Inoltre, lo studio ha annunciato il ritorno di un altro sviluppatore molto importante: dopo l’addio a sorpresa di Mac Walters — noto ai più proprio per il suo contributo a Mass Effect, lo studio ha annunciato a GamesBeat il ritorno di Mark Darrah come consulente, dopo il suo ritiro nel 2021.

Una scelta non casuale: come svelato da Gary McKay, general manager di BioWare, Darrah porta con sé «anni di esperienza su Dragon Age» e BioWare si è detta orgogliosa di avere un team così forte al lavoro su Dreadwolf.

EA è poi intervenuta dicendo che Dragon Age Dreadwolf è rimasto in post-produzione fin dallo scorso settembre: gli sviluppatori sono stati costantemente al lavoro per rifinirlo e migliorarlo in ogni possibile aspetto.

Il publisher ha poi sottolineato che il titolo è arrivato al punto in cui il team di sviluppo può completare playthrough completi: una procedura fondamentale per il lavoro di post-produzione, così da individuare immediatamente eventuali problemi e sistemarli il prima possibile.

Ricordiamo che attualmente l’uscita del titolo dovrebbe essere ancora prevista per il 2023, anche se non sono arrivati ulteriori aggiornamenti ufficiali al riguardo: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena avremo novità.

Il gameplay del titolo dovrebbe diventare molto più action rispetto al passato: lo scorso mese era infatti emerso un leak con la prima clip video, accompagnata da numerosi dettagli.

Il fatto che sia comunque intervenuto addirittura il team di Mass Effect in supporto non offre buone notizie al futuro della serie sci-fi: del resto, solo lo scorso ottobre BioWare aveva già chiarito che il tutto era ancora in fase di «immaginazione».