L'estate dei videogiochi non è finita finché i videogiochi non dicono che è finita, e Capcom Next Summer 2024 continua la scia di eventi con relativi annunci della games industry.

Annunciato qualche giorno fa, l'evento è dedicato ovviamente ai videogiochi del publisher nipponico.

L'evento andrà in onda oggi, tra poche ore, e vedrà coinvolte alcune delle proprietà intellettuali più recenti di Capcom.

Capcom Next Summer 2024 andrà in onda a partire dalla mezzanotte tra l'1 e 2 luglio, per un evento della durata complessiva di circa 25 minuti che saranno la base per gli annunci di Capcom.

Dove vedere Capcom Next Summer 2024 in diretta

Vi aggiorneremo con tutte le novità qui sulle pagine di SpazioGames.it ma, nel caso vogliate seguire l'evento in diretta, ci sono diversi modi per farlo.

Ecco i canali in cui vedere Capcom Next Summer 2024 in diretta:

Tuttavia non possiamo aspettarci grandi sorprese, perché l'azienda ha già delineato con precisione quali saranno i titoli oggetto dell'evento.

Si parlerà infatti di Dead Rising Deluxe Remaster, titolo annunciato a sorpresa qualche giorno fa da Capcom, già non troppo gradito dai fan e su cui Capcom spera di poter raccontare qualcosa di più per far cambiare idea alla community.

Ci sarà inoltre tempo per parlare di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, che ricordiamo sarà disponibile gratis fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), e anche del porting di Resident Evil 7 sulle piattaforme iOS e Mac, per cui ci saranno approfondimenti di natura tecnica.

Ci saranno sorprese dell'ultimo minuto? Chissà, difficile aspettarselo.

Per quanto riguarda Capcom, l'azienda nipponica si è ricordata proprio oggi dell'esistenza di Dino Crisis, con il ricordo dell'anniversario che ricade proprio oggi.

Inoltre, sempre in questi giorni, potrete anche provare uno dei titoli più importanti dell'anno tra quelli pubblicati da Capcom: ovvero Dragon's Dogma 2, in prova gratis per un po'.