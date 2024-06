Capcom annuncia Dead Rising Deluxe Remaster a sorpresa!

Di certo non ci aspettavamo un annuncio come quello di Dead Rising Deluxe Remaster così, in un'estate dei videogiochi in cui Capcom ha deciso di riesumare il suo leggendario titolo di zombie.

Uscito originariamente nel 2006, Dead Rising fu un titolo eccezionale in particolare perché, per la prima volta, metteva in scena un quantitativo elevato di nemici a schermo insieme ad una interazione ambientale avveniristica per l'epoca.

Dopo essere scomparso per tanto tempo, con nessuna intenzione di Capcom a dare seguito al brand nonostante alcune voci di corridoio degli ultimi anni, ci sarà almeno un'altra occasione per riscoprire la peculiare produzione di qualche generazione fa.

Funzionerà ancora, oggi? Giudicatelo voi dal primo trailer pubblicato da Capcom poco fa, senza grosse informazioni aggiuntive:

Al momento non è chiaro quando uscirà il gioco, se non che sarà "una versione aggiornata con un look completamente nuovo" per la nuova generazione di console.

Per altro, dalle prime immagini, sembra essere un vero remake più che una rimasterizzazione come il nome lascia intendere.

Ecco uno spezzone del gioco originale per un confronto:

Sviluppato da Capcom Japan e prodotto da Keiji Inafune, l'originale Dead Rising ha ricevuto una rimasterizzazione in HD per piattaforme moderne nel 2016.

Oltre a diversi sequel, il primo dei quali è stato sviluppato da Blue Castle Games. Lo studio è stato acquisito e ribattezzato Capcom Vancouver nel 2010 in seguito al completamento di Dead Rising 2.

Capcom Vancouver ha anche sviluppato Dead Rising 2: Off the Record del 2011, Dead Rising 3 del 2013, pubblicato da Microsoft come titolo di lancio per Xbox One, e Dead Rising 4 del 2016.

