Il remaster di Dead Rising è stato stroncato dai fan

Durante la giornata di ieri, 26 giugno, è stato annunciato a sorpresa Dead Rising Deluxe Remaster, una versione aggiornata del titolo di zombie di Capcom, che arriverà prossimamente.

La serie, che trovate su Amazon, ha infatti ancora un posto speciale nel cuore di moltissimi fan.

Advertisement

Il trailer mostrato nelle scorse ore ha portato alla luce le ovvie differenze con l'originale, sia lato tecnico che estetico.

Come riportato anche da GamingBible, però, sembra proprio che l'operazione di restauro non sia andata a genio ai fan.

Alcuni non sono infatti particolarmente contenti del design del suo protagonista, Frank West.

«Cosa hanno fatto le guerre al povero Frank», scrive l'utente X/Twitter "coyote_knight", rispondendo al video pubblicato sull'account ufficiale di Dead Rising.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Inoltre, sembra che le cose non vadano molto meglio nella sezione commenti del teaser trailer caricato sul canale YouTube di Capcom Europe, con i fan che non solo mettono in discussione l'aspetto di questo Frank West aggiornato, ma anche la sua voce.

A dire il vero, la sua voce suona leggermente diversa ma, allo stesso tempo, un po' familiare. Non sembra essere la stessa voce di Frank in Dead Rising 4, ma potremmo sbagliarci.

Ad ogni modo non si può negare che, indipendentemente da come questo remaster sia stato recepito dai fan, il ritorno di Dead Rising è sicuramente gradito.

Il Dead Rising originale è stato rilasciato da Capcom nel 2006 per Xbox 360, prima di essere portato su altre piattaforme negli anni successivi.

La sua riedizione più recente è stata un semplice remaster rilasciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2016.L'anno scorso era stata ipotizzata la possibilità di un nuovo remaster o remake di Dead Rising.

Al momento, Dead Rising Deluxe Remaster non ha una data di uscita: scopriremo di più sul gioco in questione e non solo durante l'eventi Capcom Next che si terrà in diretta streaming lunedì 1 luglio 2024: qui trovate tutti i dettagli che vi servono.