Volete giocare gratis Dragon's Dogma 2? Capcom ve lo concede

Dragon's Dogma 2 è senz'altro uno dei titoli più importanti dell'anno ma, per via di alcune sue asperità insite ci sono giocatori che potrebbero essere in dubbio sull'affrontare il titolo di Capcom: quindi l'azienda vi concede di giocarlo gratis.

Ovviamente per un po', grazie a un periodo di prova annunciato nella giornata di oggi da Capcom.

La prova sarà anche un ottimo modo per vedere quanto è migliorato Dragon's Dogma 2 in questi mesi, visto che lo sviluppatore non è rimasto con le mani in mano ed ha pubblicato diversi aggiornamenti e fix soprattutto dal lato tecnico.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile in prova gratis per 2 ore fino al 18 luglio, e sarà giocabile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

A parte il limite temporale, avrete accesso all'intera offerta del titolo di Capcom, così da capire se è un'epopea fantasy adatta a voi.

I dati di salvataggio della prova gratuita possono essere trasferiti nel caso in cui i giocatori decidano di acquistare il gioco, così da continuare direttamente con il vostro personaggio preferito.

A questo proposito, Capcom vi consiglia di creare separatamente il vostro personaggio con l'editor esterno che è stato prodotto per l'occasione, così da non sprecare tempo prezioso nella vostra prova gratis di due ore.

Dragon's Dogma 2 è diventato in ogni caso un successo per Capcom, a dimostrazione che la formula di avventura fantasy proposta dallo sviluppatore ha saputo fare breccia nel pubblico.