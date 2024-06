Il nuovo evento Capcom Next Summer 2024 è ufficiale: ecco data e dettagli

Capcom ha annunciato a sorpresa un nuovo show per celebrare l'inizio dell'estate: tra pochi giorni scopriremo infatti diverse novità nel corso del Capcom Next Summer 2024, dato che arriverà molto prima del previsto.

Il publisher giapponese ci fa sapere infatti che l'evento sarà disponibile nella prossima settimana, anche se l'orario potrebbe purtroppo risultare scomodo per alcuni fan italiani: lo show si terrà infatti martedì 2 luglio a mezzanotte, quella insomma a cavallo tra l'1 e il 2.

Sappiamo anche che l'evento dovrebbe durare meno di mezz'ora: il publisher comunica che la durata prevista è di circa 25 minuti complessivi.

Capcom ha anche svelato che nel corso dell'evento ci saranno esclusivamente novità dedicate a 3 giochi, uno dei quali è la nuova edizione di Dead Rising annunciata a sorpresa: lo show ci permetterà dunque di poterlo vedere più da vicino con i primi dettagli.

Capcom Next Summer 2024 ci permetterà di scoprire anche novità legate a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, che ricordiamo sarà disponibile gratis fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), e anche sul porting per dispositivi iOS e Mac di Resident Evil 7.

Oltre a questi 3 titoli non dovrebbero esserci ulteriori sorprese, ma di sicuro non ci sarà alcuna novità legata a Monster Hunter Wilds: il publisher ha infatti sottolineato fin da subito che non si parlerà in alcun modo del nuovo capitolo della saga.

Insomma, probabilmente sarebbe meglio non avere troppe aspettative su questo evento, che sarà comunque una buona opportunità per scoprire Dead Rising Deluxe Remaster.

La Capcom Next Summer 2024 potrà essere seguita in italiano tramite il canale X ufficiale di Capcom Italia al seguente indirizzo, ma non è chiaro se verranno semplicemente pubblicati nuovi aggiornamenti o se ci sarà una vera e propria diretta sul social network.

Potrete naturalmente seguire l'evento anche su YouTube in lingua inglese al seguente indirizzo, oltre che sui canali ufficiali Twitch, Facebook e TikTok.

Ovviamente, anche la nostra redazione seguirà l'evento e vi terremo informati sulle nostre pagine qualora emergessero novità particolarmente rilevanti dallo show.

