Dopo Hogwarts Legacy, Warner Bros. lavora su nuovi giochi di Harry Potter

Anche se non è riuscito a vincere gli ambiziosi premi GOTY, Hogwarts Legacy è stato indubbiamente uno dei videogiochi più importanti di tutto il 2023: l'adattamento videoludico del Wizarding World si è infatti rivelato il gioco più venduto dello scorso anno, con numeri semplicemente "magici".

Avalanche e Warner Bros. sono riuscite a realizzare l'open world che i fan della saga sognavano da tempo: pur con le sue piccole imperfezioni, Hogwarts Legacy si è rivelato un prodotto divertente e tra i più giocati del 2023 (lo trovate su Amazon).

Del resto, anche Google ha confermato come si sia trattato del videogioco più cercato in rete dagli utenti: un'ulteriore dimostrazione di forza del brand Harry Potter, in barba ad alcune polemiche e boicottaggi per via dell'autrice J.K. Rowling.

Warner Bros. ha dunque comprensibilmente capito di avere una potenziale miniera d'oro per i fan della saga letteraria e cinematografica: in un'intervista rilasciata a Variety, il presidente di WB Interactive Entertainment ha sottolineato che sono in arrivo «una serie di altre cose» legate all'universo di Harry Potter nel prossimo futuro.

Oltre al già annunciato Quidditch Champions, dedicato allo sport più amato da maghi e streghe, David Haddad sottolinea che ci sono diversi altri progetti che ancora non sono stati svelati ufficialmente, ma che «permetteranno ai fan di far parte di questo mondo, storie e personaggi in modi diversi e più profondi»: saranno dunque giochi decisamente ambiziosi, che espanderanno quanto già fatto da Hogwarts Legacy.

Per quanto riguarda invece l'uscita del già citato Quidditch Champions, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment ribadisce di non avere alcuna novità da svelare per quanto riguarda la data di uscita, ma anticipa che gli sviluppatori stanno lavorando duramente per fare in modo che riesca ad accontentare tutti i fan della serie.

Insomma, il futuro videoludico del Wizarding World sembra essere roseo: ovviamente seguiremo molto attentamente le ultime novità dal mondo Warner Bros e vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.