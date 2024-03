Suicide Squad sta rimborsando i giocatori PlayStation? Ecco cosa sappiamo

Il lancio di Suicide Squad: Kill The Justice League non è stato dei migliori, ma a quanto pare i guai per il gioco non sono finiti.

Il titolo, che trovate anche su Amazon, non è stato infatti in grado di replicare il successo della serie Batman: Arkham, sempre di Rocksteady.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Suicide Squad è un gioco sbagliato, un mezzo disastro per ogni fan di Batman e per chiunque non digerisca più la struttura da GaaS a tutti i costi che Kill the Justice League impone».

Ora, dopo che è stato confermato che Suicide Squad: Kill the Justice League avrebbe ufficialmente "floppato", sembra proprio che sia tempo di parlare di rimborsi.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, Sony starebbe accettando richieste di rimborso per il primo gioco AAA dopo il "caso" di Cyberpunk 2077, ossia proprio Suicide Squad.

Sebbene il post su Reddit e la notizia su X/Twitter siano stati apparentemente rimossi, è emerso che Sony starebbe concedendo rimborsi su richiesta dei giocatori.

Viste le recensioni contrastanti che il gioco ha ricevuto, inclusi gli elementi live service non all'altezza e il basso numero di giocatori, è comprensibile che alcuni fan vogliano indietro i loro soldi.

Un giocatore si è rivolto a Reddit per informare gli altri di aver ricevuto un rimborso per il gioco, nonostante la rigida politica di Sony.

Se verranno emessi altri rimborsi, dovremo aspettare e vedere. Al momento in cui scriviamo non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Rocksteady o Sony, ma se questo dovesse accadere darebbe il via a una valanga di rimborsi.

Del resto, Suicide Squad: Kill the Justice League ha attualmente meno giocatori attivi contemporanei di tutti e quattro i giochi di Batman: Arkham su Steam.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa Batman: Arkham Knight ha guadagnato il 50% di giocatori in più, proprio dopo l'uscita di Suicide Squad: Kill The Justice League.