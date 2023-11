Wonder Woman sarà un live-service? Risponde Warner Bros.

Dopo l'annuncio ormai arrivato quasi 2 anni fa, continua a esserci un grande mistero riguardo a Wonder Woman, il videogioco dedicato all'omonimo supereroina e sviluppato da Monolith Soft.

Warner Bros vuole continuare a puntare fortemente sugli eroi DC Comics per i videogiochi, soprattutto grazie al successo ottenuto dalla trilogia di Batman Arkham (la trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), ma da allora non si è più avuta alcuna notizia sull'avventura di Diana.

Advertisement

Fino a pochi giorni fa, quando è emerso un annuncio che ha "preoccupato" non poco molti fan: un'offerta di lavoro sembrava infatti anticipare che Wonder Woman sarebbe diventato un live-service.

Un'ipotesi credibile, dato che la compagnia fino a pochi istanti prima aveva ammesso di voler continuare a puntare fortemente su questa strada, ma che almeno in questo caso sarebbe stato frutto di un semplice fraintendimento.

Con un breve comunicato rilasciato alla redazione di IGN US, un portavoce di Warner Bros. ha infatti deciso di fare definitivamente chiarezza sulla questione, smentendo ufficialmente le ipotesi sulla trasformazione in un game as a service:

«Wonder Woman è un action-adventure in single player ambientato in un open world dinamico. Questa esperienza in terza persona permetterà ai giocatori di diventare Diana di Themyscira e introdurrà una storia originale ambientata nell'universo DC, includendo anche il sistema Nemesis. Wonder Woman non è disegnato per essere un live service».

La compagnia ha dunque voluto confermare nuovamente che sarà implementato il sistema Nemesis, già particolarmente apprezzato ne L'Ombra di Mordor, ma soprattutto ha smentito definitivamente che sarà qualcosa di diverso da un gioco in single player.

Insomma, il caso sembra essere definitivamente chiuso: ora non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali sullo sviluppo di Wonder Woman, così da poter vedere per la prima volta il gioco in azione.

Oltre alle parole del publisher e al primo trailer mostrato nel 2021, sappiamo infatti ben poco dell'avventura di Diana: vi aggiorneremo tempestivamente non appena arriveranno ulteriori novità.