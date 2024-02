Nuovo record per Hogwarts Legacy: ora ha conquistato letteralmente il mondo

Hogwarts Legacy è stato indubbiamente una delle rivelazioni del 2023, con delle vendite impressionanti già dai primi giorni dall'uscita del titolo Warner Bros. Nel tempo il videogioco action ambientato nel Wizarding World ha ottenuto una marea di nuovi record, ma ora ha ottenuto l'ultimo che poteva raccogliere.

La produzione Warner Bros aveva chiuso il 2023 con un risultato di ben oltre le 20 milioni di copie vendute, andando a mettersi stabilmente in cima alle classifiche europee in particolare.

Il presidente di Warner Bros Interactive Entertainmente, David Haddad, aveva commentato il successo del gioco dichiarando che Avalanche è stata in grado di dare «vita a Harry Potter in un modo nuovo per i giocatori in cui potevano essere se stessi in questo mondo, in questa storia», indicando questo risultato come l'artefice più importante del successo.

Hogwarts Legacy ha contribuito a suo modo anche a dimostrare che il formato fisico ha ancora un suo mercato, perché è stato il videogioco più venduto nei negozi di tutto il mondo nel 2023, staccando di varie misure le altre produzioni.

Si è ritrovato a sovrastare addirittura EA Sports FC 24 nei videogiochi più venduti in formato fisico del 2023 nel Regno Unito. È la prima volta in un decennio che il gioco di calcio di EA, precedentemente operante sotto licenza FIFA, non è il gioco più popolare del Regno Unito. L'ultima volta che ciò è accaduto è stato nel 2013, nell'anno di lancio di un certo Grand Theft Auto V.

E ora, come se non bastasse, Hogwarts Legacy è diventato ufficialmente il videogioco più venduto del 2023 in tutto il mondo.

Lo ha svelato Warner Bros. nel post che vedete qui sopra, ringraziando ovviamente il pubblico che ha scelto di entrare nel mondo videoludico più magico dello scorso anno.

