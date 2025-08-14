KONAMI ha rilasciato il nuovo major season update di eFootball (che ha da poco confermato una delle sue squadre storiche), coincidente con il calciomercato estivo e il 30° anniversario della serie. L’aggiornamento porta con sé una lunga lista di novità: funzioni inedite, ricompense in-game, migliorie al gameplay e più possibilità di personalizzazione che mai.

I giocatori potranno ottenere monete eFootball, EXP, GP e oggetti per l’allenamento attraverso il Campaign Hub, bonus login speciali e sfide a tempo limitato. Un’occasione per potenziare la propria rosa senza costi aggiuntivi.

Tra le novità più rilevanti spicca Link-Up Play, sistema che permette a due calciatori - il “Center Piece” e il “Key Man” - di eseguire combinazioni spettacolari o potenziamenti, se schierati nelle posizioni corrette e con stili compatibili. Debutta in questa veste il tecnico del Manchester United Ruben Amorim, insieme ai calciatori in grado di attivare le sue abilità speciali.

Per chi inizia a giocare adesso, completare il tutorial sblocca gratuitamente la carta Show Time: Lionel Messi. Inoltre, grazie alle nuove opzioni di personalizzazione dello stadio, sarà possibile modificare colori, coreografie dei tifosi ed elementi decorativi, per un impianto che rifletta appieno il proprio stile.

L’aggiornamento introduce anche l’Edition/Set José Mourinho “Link-Up Play”, che include la celebre mossa “Diagonal Long Pass A” e le carte Epic di Wesley Sneijder e Samuel Eto’o, entrambe in grado di sfruttare la nuova funzione. Disponibile anche l’Ambassador Edition/Pack con Lionel Messi e Lamine Yamal, corredato da carte selezionate e oggetti di personalizzazione esclusivi.

Sul fronte tecnico, KONAMI ha ottimizzato velocità e fluidità delle animazioni, reso più reattivi i controlli difensivi, migliorato i comandi su dispositivi mobili e introdotto nuove opzioni per le azioni da fermo, oltre a una funzione per annullare i tiri.

Con oltre 800 milioni di download in tutto il mondo, eFootball™ continua a essere una piattaforma in costante evoluzione, pronta a regalare una stagione di calcio virtuale all’insegna dello spettacolo e della personalizzazione.