Dopo Starfield e Alan Wake 2, altri dicono addio alle edizioni fisiche

Stiamo vivendo un periodo importante per il mondo dei videogiochi, perché tra il caso di Starfield e Alan Wake 2 tra i tanti, sta arrivando forse la fase finale delle versioni fisiche dei videogiochi.

Anche grazie a servizi come Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, che hanno inevitabilmente cambiato il modo di fruire i videogiochi.

Il fatto che Alan Wake 2 sarà solamente digitale è stata una sorpresa non indifferente, vista l'importanza della produzione, anche se c'è un motivo preciso.

Per non parlare di Starfield che, al momento, è in un limbo per cui non è ben chiaro se e come verrà distribuita la versione fisica del gioco.

Le cose continueranno ad evolversi senz'altro nei prossimi mesi e anni, e ora anche un altro publisher annuncia che tirerà il freno sulle versioni fisiche dei suoi titoli.

Si tratta di THQ Nordic, publisher tra gli altri del prossimo Alone in the Dark, che stamperà sempre meno copie fisiche dei suoi giochi da ora in poi (tramite VGC).

Precisamente, tutte le versioni fisiche per PC dei giochi THQ Nordic avranno una tiratura "molto limitata". Tra qui il già citato Alone in the Dark, il remake del primo Gothic e Trine 5 che avranno una tiratura limitata con stampe numerate in serie delle loro edizioni standard e delle edizioni da collezione.

Sarà resa disponibile solo "una piccola quantità" di copie fisiche dei giochi per PC, che saranno tutte sigillate e confezionate premium. Dal numero 1 al numero 10 (o #25, o #50) sarà venduto attraverso il THQ Nordic Vienna Store, con un altro lotto reso disponibile online tramite i negozi internazionali oppure offerto a partner selezionati di vendita al dettaglio.

Si tratta senz'altro di un segnale chiaro di dove sta andando il settore che, in alcuni casi, preferisce creare dei thermos invece che edizioni fisiche dei videogiochi.

Anche nel caso di alcune collection in arrivo, tra cui quella di Batman per Nintendo Switch, che non avrà tutte edizioni fisiche.