Alan Wake 2 non avrà una versione fisica... ma un thermos

Alan Wake 2 è stato svelato di nuovo di recente, con una data di uscita definitiva, che non avrà un'edizione fisica. Remedy ha però ben pensato di produrre un thermos ufficiale.

Un bel contenitore da riempire di caffé (ne trovate tanti su Amazon), l'alleato ideale per ogni scrittore come il protagonista dell'avventura horror di Remedy.

Advertisement

La storia dello scrittore maledetto tornerà ad ottobre, come è stato confermato di recente, con un sequel che cambia rotta e diventa ancora più spaventosa.

Così come spaventosa è stata la notizia che Alan Wake 2 sarà distribuito solo in formato digitale, con l'obiettivo di ridurre il prezzo finale e renderlo quindi più appetibile.

Se questa è già una notizia che può lasciare allibiti, il thermos ufficiale di Alan Wake non può che far versare altro caffé bollente sulla ferita.

Remedy ha infatti annunciato, su Twitter, la produzione di una replica dell'iconico contenitore che era anche un collezionabile del primo capitolo.

«Il thermos è diventato un piccolo dettaglio famoso che ha raggiunto lo status di culto nella comunità dei giocatori di Alan Wake», afferma Thomas Puha di Remedy.

Nel primo capitolo, infatti, potevano essere collezionate 100 bottiglie in una delle classiche dinamiche da collectible, croce e delizia dei giocatori.

La creazione di questo thermos nasce dalla collaborazione tra Airam e Remedy. L'aspetto della bottiglia "Oh Deer Diner" è completamente fedele alla bottiglia originale. In termini di design e caratteristiche, la bottiglia termica dell'edizione limitata corrisponde alla tradizionale bottiglia da 0,45 litri di Airam con interno in vetro di alta qualità.

Il thermos Oh Deer Diner in edizione limitata accompagnerà il lancio di Alan Wake 2 e sarà disponibile per la vendita a settembre 2023.

Una coincidenza che, come riporta IGN US, non è piaciuta molto ai fan che lo ritengono quasi uno smacco a fronte del fatto che non si sia investito per lanciare Alan Wake 2 anche in formato fisico.

Vedremo se, magari in futuro, ci sarà una versione fisica anche in formato limitato per sopperire a questo desiderio. Intanto sappiamo che Alan Wake 2 e Control saranno sempre più collegati.

Il metroidvania che, allo stesso modo, avrà un seguito anche se per ora è stato solo annunciato.