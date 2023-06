Starfield, l'edizione fisica potrebbe non avere il disco

Starfield, kolossal Bethesda in arrivo il prossimo autunno, è sicuramente tra i giochi più attesi, sebbene a quanto pare chi ama avere una versione su disco dovrà fare spallucce.

Il titolo, previsto ovviamente anche su Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) potrebbe infatti non avere un Blu-ray dedicato.

Certo, parliamo in ogni caso di un titolo enorme (anche se non avrà chissà quali celebri attori dalla sua), ma questa notizia farà sicuramente discutere.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, il supporto di Bethesda avrebbe lasciato intendere le copie fisiche di Starfield saranno dotate solo di un codice, rendendo il processo praticamente identico all'acquisto sul negozio Xbox.

Peggio ancora, molti negozi online non hanno al momento rilasciato un avviso per questo, quindi chiunque abbia preordinato una copia fisica si troverà di fronte a una sorpresa non proprio gradita.

È comprensibile che i fan siano già frustrati, soprattutto perché la notizia è stata comunicata tramite una risposta sull'account Twitter del supporto di Bethesda e non durante uno dei recenti eventi promozionali di Starfield.

Vero anche che il tweet è stato cancellato, ma non prima che molti fan preoccupati vedessero la notizia. Resta da vedere quindi se e quando Bethesda confermerà - o smentirà - ufficialmente la cosa, come in molti si augurano.

È possibile anche che la compagnia avesse intenzione di annunciarlo prima del lancio, previsto per il 6 settembre, come confermato anche dal trailer gameplay ufficiale mostrato pochi giorni fa in occasione dello Showcase dedicato a questo progetto sicuramente molto ambizioso.

Restando in argomento, pare anche che il prossimo RPG spaziale di Bethesda dovrà in qualche modo "ringraziare" un altro capolavoro open world, ovvero Red Dead Redemption 2.

