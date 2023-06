Alan Wake 2 sarà solo digitale e ora è stato reso noto il vero perché

Alan Wake 2 è il ritorno scrittore maledetto di Remedy Entertainment, un ritorno che a quanto pare sarà solo ed esclusivamente in formato digitale.

Il sequel della storia vista del primo capitolo, che trovate anche nella remastered su Amazon, vedrà infatti la luce nei prossimi mesi.

Advertisement

Il ritorno nell'universo di Alan è avvenuto durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley, per presentare tutto quello che dobbiamo sapere sull'oscuro ritorno.

Ora, dopo la conferma quindi che il gioco non uscirà su disco fisico, è il momento della reale ragione di questa scelta.

Come riportato da Eurogamer, infatti, Alan Wake 2 sarà rilasciato solo in formato digitale al momento del lancio per dare modo agli sviluppatori di rifinirlo e ritoccarlo dopo il lancio.

Il director del gioco, Kyle Rowley, ha fornito qualche dettaglio in più sulle ragioni che hanno portato alla scelta del solo digitale, spiegando che, in realtà, si trattava di concedere a Remedy più tempo per portare il gioco a un livello accettabile, cosa che anche il publisher Epic Games aveva accettato.

«Come creativi, ovviamente, il passaggio al solo digitale ci permette di avere più tempo per perfezionare il gioco», ha spiegato Rowley.

«In realtà, si tratta di un numero significativo di settimane. Perché altrimenti, il gioco che va sul disco, deve essere ovviamente giocabile senza patch».

E ancora: «Non volevamo rilasciare qualcosa di cui non fossimo orgogliosi e che non volessimo far giocare ai giocatori. Quindi speriamo di potervi dare una versione migliore del gioco».

Si tratta di una ragione leggermente diversa da quella fornita nella FAQ originale, che sosteneva che il mantenimento del digitale avrebbe contribuito a mantenere basso il prezzo del gioco.

L'uscita del gioco è attesa su PC, PS5 e Xbox Series X|S – solo in digitale – per il prossimo 17 ottobre di quest'anno.

Ricordiamo che Alan Wake 2 permetterà di giocare due scenari intrecciati: quello di Alan, intrappolato in un piano da incubo, e quello dell'investigatrice dell'FBI Saga Anderson, che sta cercando di risolvere dei misteri rituali.

Ma non solo: Thom Puha di Remedy ha dichiarato che, tralasciando variabili come il livello di abilità del giocatore, Alan Wake 2 sarà lungo un bel po'.