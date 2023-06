Batman è in arrivo su Switch, ma c'è una brutta notizia

L'ultimo Nintendo Direct ci ha permesso di scoprire numerose novità in arrivo sulle console Switch, non solo per quanto riguarda le esclusive prodotte da Nintendo ma anche per le produzioni di terze parti più interessanti.

Tra queste, una delle più intriganti è sicuramente l'uscita della Batman Arkham Trilogy, la trilogia del Cavaliere Oscuro realizzata da Rocksteady che potrà essere scoperta interamente anche in modalità portatile (se la preferite su PlayStation, trovate la Collection su Amazon).

L'annuncio ci ha svelato che la trilogia includerà tutti i contenuti e i DLC dei tre giochi, rivelandoci anche che l'uscita è prevista nel corso di questo autunno.

Una notizia particolarmente ghiotta dunque per chi non aveva avuto modo di recuperare queste tre avventure, ai quali si è però aggiunta una doccia fredda che — con il senno di poi — sembrava decisamente inevitabile.

Come segnalato da Nintendo Life, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato una FAQ dedicata all'edizione Switch della trilogia di Batman Arkham, avvertendo i fan che soltanto il primo capitolo, Batman Arkham Asylum, è incluso nella cartuccia fisica.

Per poter invece accedere a Batman Arkham City e Batman Arkham Knight sarà invece necessaria una connessione internet, per procedere al download separato dei titoli mancanti della trilogia: la cartuccia di gioco, infatti, non era in grado di contenere tutti e 3 i giochi.

Non è chiaro se la confezione includerà un codice per il riscatto o se il download partirà in automatico, ma gli sviluppatori sottolineano che sarà comunque necessario inserire la cartuccia nella vostra console Switch per poter avviare la trilogia completa.

Un compromesso forse inevitabile, che ormai è diventato quasi la norma per il rilascio di produzioni di terze parti particolarmente pesanti sulle console ibride: se avete intenzione di acquistare questa edizione, assicuratevi dunque di avere abbastanza spazio libero.

Ricordiamo che questo è stato solo uno dei tantissimi annunci visti nel corso dell'ultimo Nintendo Direct: potete trovare tutti i trailer nel nostro recap completo.

Restando in tema di novità legate al mondo della grande N, un fan è riuscito a raccogliere abbastanza soldi per partecipare al meeting degli azionisti di Nintendo... solo per lamentarsi di Splatoon 3.