Dopo Mario, arrivano chiarimenti sulla voce di Peach

Charles Martinet non è più la voce di Mario, ufficialmente, e con l'arrivo di Princess Peach: Showtime! ci si chiede se anche la principessa del Regno dei Funghi non possa avere una nuova attrice ad interpretare la regale voce del personaggio.

Con Super Mario Bros. Wonder, infatti, è Kevin Afghani il nuovo doppiatore della mascotte Nintendo, come ha dichiarato ufficialmente l'attore dopo l'uscita dell'ultimo platform per Nintendo Switch.

L'amato Charles Martinet sarà un ambasciatore per Nintendo, continuando a gravitare nel mondo di Mario in un modo che non è chiarissimo neanche per lo stesso attore, che comunque è pronto ad intraprendere il ruolo con entusiasmo.

Che sia arrivato il momento di un turnover anche per Peach?

Per fortuna no, almeno per il momento. Come riporta VGC, nel prossimo Princess Peach: Showtime! l'omonima principessa avrà ancora la stessa doppiatrice.

Samantha Kelly ha doppiato Peach per la prima volta nel 2007 in Mario Strikers Charged per Nintendo Wii fino ad oggi, e continuerà a farlo almeno per un altro videogioco.

Lo ha detto la stessa attrice in un video tratto da una intervista al Torg Gaming Expo dello scorso novembre, che è stato diffuso solo di recente in vista dell'uscita del gioco.

Kelly ha dichiarato che sarà ancora la voce di Peach nel prossimo gioco in arrivo su Nintendo Switch, dichiarando di essere entusiasta perché Peach «non ha mai avuto un gioco come questo prima».

Effettivamente, Princess Peach: Showtime! promette di essere un'avventura davvero unica per il personaggio, anche grazie alle tante capacità che l'eroina potrà ottenere con le sue trasformazioni, alcune delle quali saranno davvero particolari.

E chissà se, un giorno, vedremo anche la "Peach malvagia" che Nintendo aveva provato a creare molti anni fa, per poi mettere l'idea nel proverbiale cassetto.