Peach non ha affatto finito con le trasformazioni in Princess Peach: Showtime

Princess Peach: Showtime è una delle uscite che andranno a riempire il 2024 di Nintendo Switch, rimettendo ancora una volta al centro del palcoscenico la principessa del Regno dei Funghi, in un'avventura che sembra essere piena di azione e possibilità ludiche molto diverse tra loro.

Il titolo è stato svelato per la prima volta qualche tempo fa e sembrava così bello da essere addirittura un primo videogioco per Switch 2, come vi avevamo spiegato.

Sembra che Nintendo voglia puntare molto su Princess Peach: Showtime visto che si è presa anche del tempo per modificare ulteriormente il design della principessa nel poster principale, una cosa che non succede molto spesso.

Nel titolo, Peach dovrà interpretare diversi ruoli con altrettante capacità e mosse speciali con cui dovrà risolvere le sfide e sconfiggere alcuni avversari. Nintendo aveva già mostrato molti dei ruoli in cui Peach dovrà calarsi, ma con un recente trailer ci dimostra che la principessa non ha affatto finito di trasformarsi.

Peach sarà anche una cowgirl e una ninja, a quanto pare:

Nei panni di Peach ninja, la bionda principessa farà appello alle sue abilità furtive mentre usa ombre, arbusti e boccagli di bambù improvvisati per sorprendere e contrastare i suoi nemici. Quando dovrà mostrarsi un po' più sfacciata, entra in azione Peach cowgirl. La sua esperienza nell'equitazione è pari solo alla sua destrezza con il lazo, e i giocatori dovranno impiegare entrambe le cose per assicurarsi che Peach cavalchi verso il tramonto... o almeno verso il

livello successivo.

La principessa è sempre più agguerrita quindi, anche più della "Peach malvagia" che Nintendo aveva ipotizzato ma mai creato in via definitiva.

Inoltre, Nintendo lancerà anche degli speciali e inediti Joy-Con rosa per celebrare il lancio di Princess Peach: Showtime, a partire dal 22 marzo prossimo.

