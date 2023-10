Dopo Charles Martinet, la nuova voce di Super Mario ha un nome

Charles Martinet non sarà più la voce di Mario, ma a quanto pare non dovremo attendere solo l'uscita di Super Mario Bros. Wonder per scoprire il nuovo doppiatore.

I fan di Nintendo avevano del resto già notato un cambiamento nelle voci di Mario e Wario nei recenti trailer di Super Mario Bros. Wonder e WarioWare: Move It, due nuovi giochi in arrivo su Switch (il primo lo trovate su Amazon).

Martinet passerà infatti al ruolo di "Ambasciatore di Mario", in cui continuerà a «viaggiare per il mondo condividendo la gioia di Mario».

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che il nome del nuovo doppiatore sia già uscito allo scoperto.

La voce di Mario è ora quella di Kevin Afghani, un volto piuttosto nuovo sulla scena del doppiaggio, i cui ruoli più importanti finora sono stati i personaggi di Genshin Impact e di alcuni doppiaggi delle pubblicità per Nintendo Switch.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom! — Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023

Afghani ha confermato la notizia tramite il suo account Twitter/X, dicendo: «Incredibilmente orgoglioso di aver doppiato Mario e Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Grazie a Nintendo per avermi invitato nel Regno dei Fiori!».

I fan hanno dato il benvenuto alla nuova voce nel post dell'attore, congratulandosi con Afghani per l'opportunità unica nella vita e dicendosi entusiasti di vedere altre sue performance in futuro.

Anche noi di SpazioGames non possiamo che augurare il meglio al nuovo doppiatore dell'idraulico più famoso del mondo.

In ogni caso, Super Mario Bros. Wonder sembra davvero un titolo che valga la pena di giocare, con o senza il reveal della nuova voce: anche Phil Spencer di Xbox ne sembra particolarmente entusiasta.

Afghani non è in ogni caso l'unico cambiamento attuato da Nintendo in queste settimane: la Grande N ha infatti modificato l'artwork di Princess Peach Showtime per far apparire la Principessa del Regno dei Funghi più... arrabbiata.