Dopo l'ultima patch, Palworld è pieno di nuovi problemi

Palworld sarà passato un po' in sordina come è giusto che sia, ma non per questo Pocketpair ha deciso di mollare la presa sul suo videogioco dei record. È arrivato infatti una nuova patch per il survival con i Pokémon-che-non-sono-Pokémon, ma stando alle testimonianze degli utenti che l'hanno installata pare che abbia creato nuovi problemi, più che sistemarli.

In seguito al rilascio della patch 0.1.4.1 su Steam e 0.1.1.4 su Xbox, c'è stato un notevole aumento nelle segnalazioni della community relative a fenomeni di lag e... pavimenti che scompaiono.

I videogiochi in accesso anticipato come Palworld non sono ovviamente nuovi a problemi del genere, che sono per altro inferiori a quelli visti in videogiochi come Pokémon Scarlatto e Violetto al lancio, ma ci si aspetta che le patch migliorino la situazione invece di peggiorarla.

C'è un bug in particolare che colpisce la versione Xbox, rendendo una sezione del gioco completamente inutilizzabile.

Non appena i giocatori arrivano al punto di viaggio veloce, vengono lasciati sotto la mappa insieme a tutti gli NPC nell'area, inclusi i commercianti e il vicino Mercante Nero. In questo stato non si può interagire con i personaggi anche arrivandoci viaggiando "sotto" la mappa, rompendo di fatto il gioco.

Ovviamente non mancano i problemi su PC, dove in particolare sono le prestazioni ad essere state colpite. Dopo la patch, alcuni giocatori PC segnalano un lag così grave da lasciare le aree completamente inaccessibili. Questo problema sembra peggiorare avventurandosi nei sotterranei, per altro.

Effettivamente lo sviluppatore aveva dichiarato di essere a corto di personale e aperto le assunzioni di recente. Visto il risultato di questa patch forse servirebbe davvero nuova forza lavoro.

In questo momento Palworld sta anche avendo un calo fisiologico di utenti, con una decrescita decisamente veloce in pochissimo tempo.

Ma Pocketpair si potrà consolare con la pubblicazione del suo prossimo videogioco-clone, che somiglia moltissimo a Hollow Knight (lo trovate su Amazon).