Palworld ha già perso 1.3 milioni di utenti in due settimane

L'entusiasmo iniziale nei confronti di Palworld sta lentamente iniziando a calare, dopo gli incredibili numeri fatti registrati dal titolo di Pocketpair al debutto in accesso anticipato.

Grazie alle sue meccaniche survival, le somiglianze con Pokémon e anche all'inclusione fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), questa produzione ha letteralmente conquistato il mercato con numeri da capogiro, che probabilmente nemmeno gli stessi sviluppatori si sarebbero mai immaginati.

Un successo che ha fatto anche schizzare alle stelle il costo dei server, ma che presto potrebbero tornare a calare su livelli accettabili: sembra infatti che, nonostante continui a rimanere uno dei titoli più giocati su PC, la produzione di Pocketpair abbia già perso per strada circa 2 terzi degli utenti.

Come segnalato da PCGamesN, Palworld aveva fatto registrare un picco di oltre 2 milioni e 100 mila utenti collegati contemporaneamente su Steam, ma adesso il massimo picco registrato nelle scorse ore è stato poco più di 756mila.

Numeri che hanno visto ben poche differenze nelle ultime ore, suggerendo che all'incirca 1 milione e 300 mila utenti hanno smesso di giocare al survival game: si tratta dell'addio di massa più grande e rapido nella storia per un videogioco su Steam.

C'è però da dire che esistono ben pochi giochi con cui è possibile fare paragoni, visti i numeri pazzeschi di Palworld: ricordiamo che solo PUBG aveva fatto meglio tra i giochi a pagamento, raggiungendone oltre 3 milioni.

Anche in quel caso abbiamo assistito a un crollo di utenti, ma con una differenza fondamentale: il battle royale ha dovuto attendere 4 mesi prima di subire lo stesso inevitabile calo.

Per quanto non si può certamente parlare di interesse finito per Palworld — i suoi numeri lo rendono ancora il secondo gioco più giocato su Steam nelle ultime ore, dietro solo a Counter-Strike 2 — è chiaro che si tratta comunque di un crollo fin troppo rapido che andrà monitorato con estrema attenzione.

Vedremo se questi numeri si manterranno stabili o se nelle prossime settimane assisteremo ad altri addii di massa che, a questo punto, potrebbero iniziare a diventare preoccupanti.

Ricordiamo che Palworld ha fatto discutere anche per i design dei suoi Pal, spesso ritenuti troppo simili a quelli dei Pokémon, al punto che The Pokémon Company ha annunciato indagini al riguardo.

Ma anche Nintendo si è detta pronta a difendere la propria IP con ogni mezzo necessario, se davvero dovessero emergere i presupposti per parlare di plagio.