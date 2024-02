Potete provare gratis il nuovo gioco-clone degli autori di Palworld

Nel corso di Steam Next Fest, la speciale celebrazione della piattaforma di Valve in cui si possono provare tante demo di giochi in arrivo, avrete la possibilità di provare gratis Never Grave: The Witch and The Curse, videogioco pubblicato da Pocketpair (autori di Palworld) e sviluppato da Frontside 180.

A differenza di Palworld, quindi, stavolta Pocketpair si occupera solo di fare da publisher, ma è innegabile che l'azienda abbia impresso la sua particolare filosofia riguardo il tema dell'originalità all'interno di questa nuova produzione.

La stessa che ha creato scompiglio nelle ultime settimane e che ha portato alcune aziende a prendere le distanze per "paura" delle reazioni di The Pokémon Company.

Perché lo abbiamo chiamato gioco-clone, dite?

Never Grave: The Witch and The Curse è un metroidvania con elementi roguelite, in cui i giocatori dovranno esplorare una mappa nei panni di una combattente con un misterioso cappello maledetto. Come nel più classico dei giochi del genere sarà possibile usare una varietà di magie, trovare nuovo equipaggiamento attraverso il loot ma anche costruire un proprio villaggio, il tutto con una modalità multigiocatori fino a 4 giocatori.

Se volete vederlo in azione, e farvi un'idea da quale videogioco in particolare prenda molto spunto, ecco il trailer:

Ve ne avevamo già parlato in precedenza e ora lo potete scaricare il gioco e provare la demo direttamente dalla pagina Steam, che sarà online ancora per qualche giorno.

Il titolo non ha ancora una data di uscita se non per un generico primo quarto del 2024, e non è ben chiaro se Never Grave uscirà solo su PC o anche su console.

