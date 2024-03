Dopo i licenziamenti, PlayStation avrebbe già fatto una nuova acquisizione

PlayStation sembra che si stia preparando a rimpinguare le fila dei propri studi esclusivi perché, stando ad un recente insider ben informato, la casa nipponica avrebbe acquisito Arrowhead, gli autori di Helldivers 2.

Essendo già un'esclusiva console PlayStation 5 (lo trovate su Amazon), questo affare sarebbe effettivamente molto semplice da prevedere anche vedendo il successo che lo shooter ha generato.

Arrowhead non è infatti uno studio proprietario di PlayStation, ma è tra i tanti studi che sono stati incaricati di creare la serie dei live service game che Sony ha decimato di recente nel corso dei licenziamenti.

L'informazione di questa possibile acquisizione è arrivata da Haothors, un recente insider che di recente ha previsto dei post sul blog PlayStation, così come il probabile annuncio di Ghost of Tsushima su PC (ancora da confermare).

Parlando del successo di Helldivers 2 e dei prossimi contenuti che verranno aggiunti allo sparatutto, tra cui i mech che sono stato confermati ufficialmente da Arrowhead nella giornata odierna, Haothors ha dichiarato che secondo le sue informazioni il team di sviluppo «è già stato acquistato da PlayStation» e l'annuncio di questa manovra «avverrà presto».

Il tutto è ovviamente da confermare, pertanto non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation e/o Arrowhead in questo senso.

Come detto, con il successo di Helldivers 2 un eventuale acquisizione darebbe a PlayStation uno studio che ha dimostrato di fare giochi persistenti di successo.

Certo non si può non essere scettici pensando alla recente ondata di licenziamenti che la casa nipponica ha avviato, andando a tagliare forza lavoro anche in studi impensabili come Naughty Dog.

Tuttavia PlayStation ha apertamente dichiarato di voler cambiare strategia rispetto al modo in cui intende i videogiochi, il loro sviluppo e la loro pubblicazione, e Arrowhead con Helldivers 2 sembra il profilo ideale che coincide con le dichiarazioni di Hermen Hulst.

Con questa eventuale manovra, PlayStation potrebbe avere un nuovo studio in grado di fare mondi persistenti che è quello che sperava di avere con Bungie, visto che tra le due aziende non c'è un ottimo rapporto anche dopo l'acquisizione.