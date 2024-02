PlayStation dopo i licenziamenti cambia la sua strategia

Durante la giornata odierna, un terremoto ha scosso il mercato dei videogiochi, con l'annuncio del licenziamento di ben 900 dipendenti da vari studi PlayStation.

La notizia è stata ovviamente recepita in maniera drammatica sia dai giocatori che dagli addetti ai lavori.

Ora, come riportato via sito ufficiale, sembra che Sony abbia già deciso di rivedere le sue politiche aziendali per il futuro.

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha confermato che oggi Sony Interactive Entertainment ha avviato una riduzione della forza lavoro, anche all'interno di PlayStation Studios, e ha voluto parlare dell'impatto che avrà.

«L'obiettivo di PlayStation Studios è sempre stato quello di realizzare i migliori giochi per i fan di PlayStation e la nostra comunità globale di studi rappresenta alcuni dei team più creativi e talentuosi dell'industria videoludica», spiega Hulst.

«PlayStation 5 è al suo quarto anno di vita e ci troviamo in una fase in cui dobbiamo fare un passo indietro e valutare le esigenze del nostro business.

«Allo stesso tempo, il nostro settore ha sperimentato un cambiamento continuo e fondamentale che influisce sul modo in cui tutti noi creiamo e giochiamo ai giochi.»

E ancora: «Per offrire le storie coinvolgenti e narrative per cui PlayStation Studios è famosa, con la qualità a cui aspiriamo, è necessario rivalutare il nostro modo di operare.»

«La realizzazione e il mantenimento di esperienze sociali e online, che consentano ai giocatori PlayStation di esplorare i nostri mondi in modi diversi, nonché il lancio di giochi su altri dispositivi come PC e dispositivi mobili, richiedono un approccio diverso e risorse diverse».

«Ma la crescita in sé non è un'ambizione. PlayStation Studios si impegna a scoprire continuamente modi per lavorare insieme, collaborando e combinando i nostri sforzi per garantire che siamo in grado di creare giochi che superano i confini del gioco e che offrono ciò che vi aspettate da noi».

Il capo dei PlayStation Studios ha poi aggiunto:

«Abbiamo esaminato i nostri studi e il nostro portafoglio, valutando i progetti in varie fasi di sviluppo, e abbiamo deciso che alcuni di questi progetti non andranno avanti. Voglio essere chiaro: la decisione di interrompere il lavoro su questi progetti non è una riflessione sul talento o sulla passione dei membri del team. La nostra filosofia è sempre stata quella di consentire la sperimentazione creativa. A volte le grandi idee non diventano grandi giochi. A volte un progetto viene avviato con le migliori intenzioni prima che i cambiamenti del mercato o del settore portino a un cambiamento di programma. Sono profondamente addolorato nel vedere persone di talento lasciare l'azienda. Ho molta ammirazione, apprezzamento e rispetto per il loro lavoro.»

Infine, il messaggio si chiude con: «PlayStation Studios continuerà a essere un'organizzazione guidata dai creatori e guidata dall'evoluzione dei nostri amati franchise e dall'offerta di nuove esperienze di gioco di altissima qualità ai nostri fan. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto.»

Gli studi e i gruppi con sede negli Stati Uniti interessati da una riduzione della forza lavoro sono Insomniac Games, Naughty Dog e i team tecnologici, creativi e di supporto.

Per quanto riguarda gli studi con sede nel Regno Unito e in Europa, si propone la chiusura totale del London Studio, oltre a riduzioni in Guerrilla e Firesprite.

Queste proposte si aggiungeranno ad alcune riduzioni minori in altri team di PlayStation Studios.

Ricordiamo che in queste ore anche lo studio indie Die Gute Fabrik, ossia il team dietro Saltsea Chronicles, ha annunciato l'interruzione dei lavori sui suoi prossimi progetti e conseguente perdita dei loro posti di lavoro.

Senza contare il licenziamento di 170 dipendenti di Discord, e i 1900 legati a Microsoft e Activision-Blizzard.

