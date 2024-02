Tra i licenziamenti, PlayStation ha ucciso anche un nuovo Twisted Metal

La notizia della settimana è arrivata poche ore fa, con PlayStation che ha licenziato 900 persone tra cui ovviamente tantissimi sviluppatori, inclusi quelli che stavano lavorando ad un nuovo Twisted Metal.

La bomba è stata sganciata questa mattina, con i licenziamenti di Sony per PlayStation che hanno avuto un impatto su Insomniac Games, Naughty Dog, London Studio, Guerrilla e Firesprite.

Il responsabile di PlayStation Studios di Sony ha parlato di «un approccio e risorse diverse» necessarie per concentrarsi su PC e dispositivi mobili», che evidentemente non avranno bisogno di Twisted Metal.

Come riporta Bloomberg, tra le persone che hanno lasciato gli studi di PlayStation ci sono i responsabili del nuovo episodio della serie, che da tempo si vociferava essere in sviluppo.

Secondo le fonti interpellate dal reporter Jason Schreier, Sony ha cancellato un gioco live-service di Twisted Metal che era in fase di sviluppo presso lo studio britannico Firesprite, che è appunto tra gli studi colpiti dai licenziamenti.

Il titolo sembra che non avesse ricevuto neanche il via libera ed era solamente alle fasi iniziali di sviluppo. Effettivamente non è la prima volta che si parla di questo titolo di Firesprite, e purtroppo la conferma della sua esistenza è arrivata nel peggiore dei modi.

Sony non ha confermato questa specifica notizia, ma è difficile immaginare che ci possa essere una clamorosa smentita vista l'entità di ciò che sta succedendo all'interno di PlayStation.

Ci sarà infatti un grande cambio di strategia, come ha spiegato l'azienda in giornata a corredo della notizia dei licenziamenti, che speriamo vengano spiegati e analizzati presto per intero così da capire con esattezza quale sarà il futuro dei tanti team di sviluppo e degli sviluppatori impiegati all'interno di essi.

È grottesco sapere che Twisted Metal continuerà comunque in un modo o in un altro, perché la serie TV è stata un successo e avrà una seconda stagione.