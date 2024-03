Ghost of Tsushima si prepara a sbarcare su PC: c'è una nuova conferma

Sono pochi i videogiochi PlayStation a non essere ancora sbarcati su PC, dopo gli ultimi anni in cui la casa nipponica ha scelto di allargare il pubblico delle sue esclusive, ma Ghost of Tsushima non è tra questi.

O almeno per il momento, visto che poche ore fa è arrivata una indiscrezione secondo cui l'open world tutto katane e fiori di ciliegio sarebbe pronto a mostrarsi anche ai giocatori PC.

Secondo Nick Baker, cofondatore di XboxEra, una versione per PC di Ghost of Tsushima potrebbe arrivare molto presto, con una data di annuncio provvisoria fissata per il 5 marzo, ovvero oggi.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora arrivato l'annuncio perché, da un recente aggiornamento di un insider affidabile, l'annuncio dovrebbe arrivare domani.

L'insider Haothors, che di recente aveva previsto con precisione chirurgica l'annuncio di Sony dei requisiti PC di Horizon Forbidden West di oggi, oggi torna a parlare di Ghost of Tsushima e del possibile annuncio dell'arrivo della nuova versione.

L'insider afferma che in questa settimana PlayStation avrebbe fornito aggiornamenti sui suoi giochi PC, quelli già noti e quelli da annunciare, e dopo l'annuncio sul blog di oggi per Horizon Forbidden West potrebbe arrivare domani l'annuncio della data di uscita di Ghost of Tsushima su PC.

Ovviamente non ci resta che aspettare l'eventuale conferma che non arriverebbe affatto a sorpresa, per due motivi.

Il primo è che PlayStation ha apertamente dichiarato di voler investire ancora di più sull'ecosistema PC, con molti più titoli in esclusiva da portare sulla piattaforma.

Il secondo è che l'immenso leak di GeForce Now di qualche anno fa con una marea di esclusiva PlayStation in arrivo su PC sta avendo sempre più conferme guardando a ritroso, e Ghost of Tsushima era tra queste.

Ma se volete recuperare il titolo e rimanere fedeli all'uscita originale, Ghost of Tsushima è presente su Amazon nella sua versione definitiva per PS5 al miglior prezzo.