PlayStation rimprovera Bungie: serve più "responsabilità"

Bungie non è nel suo periodo più florido e, tra licenziamenti e problemi con lo sviluppo di Destiny 2 e il team in generale, ora deve incassare un'analisi non del tutto positiva di Hiroki Totoki, attuale presidente di PlayStation.

Il team di sviluppo di Destiny 2 è infatti in un periodo decisamente buio, tanto che Sony sarebbe stata addirittura ad un passo dal takeover ad un certo punto, con l'obiettivo di rimettere in riga gli sviluppatori.

Dopo i licenziamenti, per altro, Bungie ha perso anche delle figure pivotali dello studio, tra cui lo storico game director che si è allontanato dalla squadra di recente.

E ora, come riporta VGC, anche Sony ha voluto dire la sua riguardo lo stato attuale di Bungie.

Durante una sessione di domande e risposte seguita all'ultimo briefing sui risultati finanziari di Sony, il presidente di quest'ultima e di PlayStation, Hiroki Totoki, ha risposto ad una richiesta di aggiornamento sullo stato di Bungie (che è in parte di proprietà di Sony) e se ci fosse qualche iniziativa in programma per lo studio, nel prossimo anno finanziario.

Totoki ha risposto che, sebbene sia impressionato dall'abilità di Bungie come sviluppatore di videogiochi, sente che ci sia bisogno di apportare miglioramenti dal punto di vista aziendale:

«Ho visitato gli studi di Bungie e ho avuto incontri con il management. [...] Ho visto che i dipendenti che lavoravano negli studi erano altamente motivati, mostrando grande creatività e un'impressionante conoscenza dei servizi live. Tuttavia, ho anche ritenuto che ci fosse spazio per miglioramenti dal punto di vista aziendale per quanto riguarda aree come l’utilizzo delle spese aziendali e l’assunzione di responsabilità per le tempistiche di sviluppo. Spero di continuare il dialogo e trovare alcune buone soluzioni.»

Insomma, la situazione deve cambiare in Bungie anche perché serve qualcuno che trascini PS5, visto che i risultati finanziari sembrano altalenanti, a quanto pare.

