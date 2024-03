I mech arriveranno "presto" in Helldivers 2, è ufficiale!

Helldivers 2 avrà senz'altro una spinta ulteriore nei prossimi tempi perché, dopo una serie di leak e indiscrezioni, Arrowhead ha confermato l'arrivo dei mech giocabili.

Non è una novità assoluta per chi aveva giocato il titolo originale (che trovate su Amazon), ma ancora non era chiaro se i mech sarebbero stati inseriti anche in questa nuova iterazione.

Anche se il recente leak era stato abbastanza eloquente, con una breve sequenza di gameplay di Helldivers 2 che era stata trafugata che mostrava proprio il funzionamento dei mech.

Ma ora è arrivata la conferma, sebbene non sappiamo con precisione quando il contenuto verrà inserito all'interno del gioco:

«HELLDIVERS! Le Exosuits EXO-45 Patriot sono in piena produzione negli stabilimenti di Tien Kwan. Pronte per essere schierate presto sul campo di battaglia!»

Così i giocatori di Helldivers 2, che sono tanti e sempre di più anche su PS5 dove hanno uno strano e curioso vantaggio, avranno ancora un altro modo devastante ed efficace per esportare democrazia all'interno dei pianeti nelle galassie infestate di automaton e terminidi.

Non sappiamo però quando i mech saranno schierati all'interno di Helldivers 2, né il loro funzionamento specifico. È plausibile che saranno degli stratagemmi al pari dei tanti mezzi di morte e distruzione che i giocatori hanno potuto impiegare nelle ultime settimane contro gli avversari.

Chissà come i mech verranno impiegati anche dall'uomo dietro le quinte di Helldivers 2. Ovvero la singola persona che sta gestendo la campagna della guerra intergalattica, che ora potrà divertirsi anche a dare nuovi avversari ai mech dei giocatori di tutto il mondo.

Nel frattempo il gioco è sempre più giocato e ambito, al punto che i giocatori Xbox vorrebbero giocarci al più presto mentre cercano di creare dei paragoni con Halo. I quali, secondo Arrowhead, non hanno alcun senso di esistere.