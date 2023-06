Dino Crisis, i fan hanno una lamentela verso Capcom

Da anni i fan chiedono a gran voce un sequel o anche solo un remake di Dino Crisis, sebbene Capcom non sembra volere accontentare i giocatori.

Escluso Resident Evil gli appassionati di dinosauri sono a bocca asciutta, senza un nuovo capitolo della serie.

Se giochi come Exoprimal sembrano comunque puntare in quella direzione, i fan vogliono però un vero e proprio nuovo Dino Crisis.

Considerando quindi che un nuovo episodio del franchise action survival horror si sta facendo desiderare, ad eccezione di vari fan remake comunque bellissimi da vedere, dopo l'ultimo Capcom Showcase gli appassionati hanno davvero di che lamentarsi.

Come riportato anche da GameRant, i fan della serie sui sauri hanno sfogato sui social media la loro frustrazione nei confronti di Capcom per non aver nemmeno accennato a Dino Crisis in Exoprimal.

Sarebbe stato sicuramente più sensato dal punto di vista logico, rispetto all'imminente crossover tra lo sparatutto e Street Fighter.

Altri giocatori hanno anche sottolineato le somiglianze tra uno dei personaggi di Exoprimal e Regina, la protagonista di Dino Crisis, lamentando la cosa più del dovuto.

Sfortunatamente, i fan dovranno quindi aspettare un annuncio da parte di Capcom, il tutto mentre Exoprimal sembra quasi pronto per l'uscita: la speranza è che presto la Casa di Mega Man si decida davvero a rispolverare una delle sue serie più amate, che forse non ha mai goduto del successo che merita.

Restando in tema, mesi fa Capcom ha indetto un sondaggio per capire quali brand sono tra i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.