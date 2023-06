Diablo 5 non uscirà a breve, ma il 4 riceverà almeno due espansioni

Diablo 4 arriverà solo domani, 6 giugno, sebbene sono in molti a rivolgere lo sguardo già a un eventuale Diablo 5.

Il successore di Diablo 3 (trovate la bella Eternal Collection su Amazon) si sta preparando al debutto, sebbene sia già disponibile in Accesso Anticipato.

Advertisement

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo proposto anche la recensione del gioco, nella quale vi spieghiamo che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ora, sebbene una buona parte dei giocatori di Diablo 4 abbia già una lamentela specifica, c'è già chi guarda oltre.

Come riportato anche da VG247, in un'intervista con Kinda Funny Games, il direttore generale di Diablo, Rod Fergusson, ha confermato che lo studio sta già lavorando non a una, ma a due espansioni per Diablo 4.

«Dobbiamo costruire le cose in parallelo», ha spiegato Fergusson. «Stiamo per lanciare il gioco principale, stiamo finendo la Stagione Uno, stiamo lavorando alla Stagione Due, stiamo lavorando all'Espansione Uno, stiamo dando il via all'Espansione Due, tutto questo sta accadendo proprio ora».

Questa è la prima volta che Blizzard parla dei contenuti post-lancio di Diablo 4 al di là dei season pass. Lo sviluppatore ha detto di aspettarsi la prima stagione a luglio e che ogni stagione durerà circa un quarto dell'anno, per dare ai giocatori occasionali la possibilità di recuperare.

Sul tipo di contenuti inclusi in ogni stagione, tuttavia, rimane il mistero più totale. Fergusson ha in ogni caso rivelato che ogni stagione porterà nuovi contenuti narrativi che faranno progredire la storia e introdurranno i giocatori alle nuove meccaniche della stagione.

Se questa è la cadenza che dobbiamo aspettarci da Blizzard, vien da sé che un eventuale Diablo 5 si farà attendere molto a lungo (e forse è meglio così).

Restando in tema, dopo aver inaugurato l'Accesso Anticipato, Blizzard ha offerto il volume chiamato "La Diabolica Commedia", il quale reinterpreta in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male di Diablo 4.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa Blizzard ha deciso di sfoderare la narrazione pesante con il nuovo trailer filmato dal premio Oscar Chloé Zhao.

Infine, sempre il publisher americano ha anche da poco svelato le feature legate all'accessibilità e sono davvero ben fatte.