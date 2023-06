Diablo IV celebra la Divina Commedia in un libro speciale

Il 6 giugno sarà disponibile Diablo IV e per l'occasione è stato realizzato un libro esclusivo che celebra in stile dantesco l’arrivo di uno dei videogiochi più attesi dell’anno.

Il successore di Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) si sta preparando al debutto, dopo una lunghissima attesa.

Solo poche ore fa vi abbiamo offerto la recensione del gioco, nella quale vi abbiamo spiegato che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ora, come segnalato via comunicato stampa, scritto in terzine dal rapper liricista e professore di filosofia Murubutu e illustrato a mano dal tattoo artist Marco Matarese, il volume - chiamato "La Diabolica Commedia" reinterpreta in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli.

Tutti i dettagli del libro saranno svelati e raccontati in diretta Twitch nel pomeriggio di oggi, 5 giugno.

Ma non solo: sempre in occasione del lancio del gioco, Blizzard incoraggia non solo tutti i fan a prendere parte all’epica battaglia contro Lilith, ma anche a recarsi nel centro prelievi più vicino per donare sangue, uno degli elementi che maggiormente contraddistingue Diablo dal punto di vista narrativo.

Il video di presentazione della campagna di sensibilizzazione è disponibile a questo indirizzo.

Restando in tema, dopo aver già inaugurato l'accesso anticipato nelle scorse ore, Blizzard ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Diablo IV.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa Blizzard ha deciso di sfoderare la narrazione pesante con il nuovo trailer filmato dal premio Oscar Chloé Zhao.

Infine, sempre il publisher americano ha anche da poco svelato le feature legate all'accessibilità e sono davvero tantissime, e ben fatte.