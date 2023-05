Diablo 4, Chloé Zhao firma il nuovo, apocalittico, trailer live-action

Lilith sta arrivando e Chloé Zhao ce lo ricorda in modo unico nel nuovo trailer live-action di Diablo 4.

Il nuovo titolo di Blizzard, che potete ancora preordinare su Amazon, si prepara ad infiammare l'estate dei videogiochi.

Advertisement

Diablo 4 si è preparato al lancio in queste settimane con gli ultimi aggiustamenti necessari al gioco, tra cui le modifiche alla classe del Negromante.

Il tutto per rendere il titolo sempre brutale, ma comunque accessibile in ogni modo per ogni tipo di giocatore.

A pochi giorni dal lancio Blizzard ha deciso di tirare fuori le carte vincenti, dando a Chloé Zhao la regia del nuovo trailer live-action di Diablo 4.

La regista che ha vinto l'Oscar per Nomadland, e più di recente è diventata nota al grande pubblico per aver diretto gli Eterni dei Marvel Studios, dona uno sguardo decisamente differente al brutale mondo di Blizzard.

Ecco il trailer, co-diretto da Kiku Ohe:

"Liberaci dal Male" è il tema principale del trailer, che vede la gente comune affrontare la minaccia di Lilith e delle sue creature infernali.

Un filmato decisamente potente, che dona a Diablo 4 una dimensione più umana mettendo al centro proprio le vittime dell'arrivo del Male nel mondo.

Ma che riesce, allo stesso tempo, a mostrare in una breve panoramica le classi del gioco e le loro capacità, integrate nella narrazione di Chloé Zhao.

Dopo il trailer di lancio che ci ha mandato direttamente all'Inferno, quindi, questo nuovo filmato racconta una dimensione più terrena.

Diablo 4 è uno dei videogiochi che servirà a Blizzard per riguadagnare fiducia nei suoi fan, tra l'altro. Insieme al ritorno della BlizzCon, di cui sono stati svelati i dettagli.

A differenza di Overwatch 2 che, invece, ha ricevuto il suo definitivo colpo di grazia.