Diablo 4 sarà brutale, ma anche diabolicamente accessibile

Diablo 4 si prepara a scuotere il mercato per via della sua magnitudo e, come ormai è prassi per molte produzioni, sarà anche molto più accessibile per tutti.

Il nuovo episodio dell'amata serie Blizzard, che potete già preordinare su Amazon, sembra davvero un ritorno in grande stile.

Come ci dimostra il trailer di lancio, che dà l'appuntamento finale ai giocatori che potranno godersi forse qualcosa di molto epico.

Perché non solo sarà un ritorno alle origini, ma sarà accessibile anche ai neofiti totali del genere e della serie.

Ed è ancora più bello sapere che Diablo 4 avrà anche una serie imponente di opzioni per l'accessibilità.

Un tema sempre più importante e giusto da affrontare, che giusto PlayStation ha sottolineato di recente con un nuovo controller, e prima ancora lo hanno fatto Electronic Arts e God of War, tra gli altri.

Blizzard ha delineato alcune delle funzioni di accessibilità per il totlo, sottolineando che ci sono oltre 50 feature che contemplano la manualità, il testo a schermo e le modalità di visualizzazione.

Le impostazioni servono ovviamente a permettere a tutti di poter godere di Diablo 4 e, come spiegato nel post ufficiale sul blog, queste sono alcune di quelle che potranno essere attivate:

Rimappatura pulsanti

Commutazione abilità e attivazione della ruota delle azioni

Scambia le levette sinistra e destra

Mantieni l'aggancio del bersaglio

Sottotitoli cinematografici

Speech to text

Ridimensionamento carattere e cursore

Segnali audio dell'equipaggiamento di gioco

Evidenziazione del giocatore e dell'oggetto

Screen Reader

Blizzard aggiunge che queste opzioni non saranno le uniche e che, anzi, Diablo 4 diventerà più accessibile anno dopo anno.

Un modo di intendere il videogioco che è sempre lodevole, così che tutti possano approcciare questo mondo superando barriere di ogni tipo.

Anche Street Fighter 6 si sta muovendo questa direzione tanto che, nonostante la complessità del genere dei picchiaduro, sarà addirittura giocabile dai non vedenti.

Questa è la Blizzard che ci piace. La stessa che sta tentando di riacquistare la fiducia dei fan con il ritorno della BlizzCon.